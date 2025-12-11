Frente Amplio convoca a marcha para exigir salida de militares de EEUU y castigo en caso Senasa

El Frente Amplio anunció una caminata-protesta para exigir castigo contra todos los responsables del supuesto entramado de corrupción que operó durante años en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como para demandar la salida inmediata de fuerzas militares estadounidenses del territorio dominicano y del Caribe, en defensa de la soberanía nacional.

La actividad se realizará este sábado 13 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, saliendo desde el parquecito frente al Palacio Nacional, ubicado en la avenida México con 30 de Marzo y concluirá en el busto de Caamaño en la calle El Conde.

“Esta caminata no es solo una protesta; es un acto de dignidad y defensa de la soberanía del país. Marchamos por justicia en SeNaSa, marchamos por la salud del pueblo, marchamos por la soberanía que nos pertenece”, dijo María Teresa Cabrera, Frente Amplio al invitar a toda la ciudadanía, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y sectores comprometidos con la transparencia y la independencia nacional, a participar masivamente en la caminata.

A través de una nota de prensa, el Frente Amplio saludó los recientes apresamientos de los imputados en el caso Senasa, señalando que constituyen “un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

“Aquí falta gente y deben caer todos. Este entramado no se limita a las personas ya imputadas; involucra funcionarios, exfuncionarios y sectores empresariales que convirtieron a SeNaSa en una caja privada para enriquecerse a costa de los derechos fundamentales del pueblo dominicano”, afirmó la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera.

En este sentido, saludó el anuncio de la procuradora, Yeni Berenice, de que se investiga a más personas y actores.

Defensa de la soberanía nacional

La organización política también protestará en rechazo a la decisión del presidente Luis Abinader de autorizar a los Estados Unidos el uso de espacios en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

Advirtió que dicha autorización constituye una violación al orden constitucional y un grave precedente para la soberanía nacional.

“El país no puede aceptar la entrada de fuerzas militares extranjeras bajo pretextos ambiguos. Cada concesión de territorio, facilidades aéreas o instalaciones militares representa una renuncia peligrosa a nuestra independencia, especialmente en un contexto de tensiones regionales”, indicó Cabrera, recordando que la Sentencia TC/0315/15 del Tribunal Constitucional prohíbe acuerdos que otorguen privilegios o presencia militar extranjera sin supervisión efectiva dominicana.

El Frente Amplio insistió en que República Dominicana no debe ser utilizada como plataforma para conflictos que responden a intereses geopolíticos externos y reiteró que el principio de no intervención es un pilar esencial de la Constitución dominicana.