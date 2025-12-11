Fallece monseñor Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) informó el fallecimiento de monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, quien tenía varias semanas padeciendo de problemas de salud

Su deceso se produjo alrededor de las 11:44 de la noche del miércoles.

“Con profundo pesar comunicamos la partida al Padre de Monseñor Rafael Leónidas Felipe, Obispo Emérito de Barahona, ocurrida a los 87 años de edad, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a las 11: 44 p.m. de ayer miércoles 10 de diciembre de 2025”, dice un comunicado.

La Conferencia agradeció por su fidelidad pastoral, su entrega generosa y su testimonio de servicio a la Iglesia.

Su cuerpo será expuesto este jueves desde las 9:00 a. m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p. m. celebración de la Eucaristía.

Mientras que a las 3:30 p. m., será traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.

El viernes se realizará a las 10:00 de la mañana una exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.

“Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor”, dijo la CED.

Rafael Leónidas Felipe Núñez nació el 12 de septiembre del 1938, en El Coco, Provincia Salcedo. El 25 de marzo del 1965 fue ordenado presbítero, en la Catedral de Santo Domingo, con incardinación en la Diócesis de Santiago de los Caballeros.