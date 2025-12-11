Defensa de Gonzalo Castillo reafirma estar lista para iniciar su presentación de argumentos

La defensa de Gonzalo Castillo afirmó este jueves que está "totalmente preparada" para presentar los argumentos con los que busca demostrar la verdad ante la acusación del Ministerio Público en el caso que involucra al exministro de Obras Públicas.

La abogada Laura Acosta declaró que la defensa ha mantenido una conducta de colaboración con el Cuarto Juzgado de la Instrucción y que no existe razón atribuible a Castillo o a sus abogados para justificar nuevos aplazamientos. "Estamos listos para que este caso se conozca de una vez y por todas", expresó Acosta.

El pronunciamiento se da luego de que la audiencia fuera pospuesta debido a la ausencia del coimputado Rafael Calderón, quien presentó una licencia médica por 30 días.

Acosta consideró "razonable" la decisión del tribunal de ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) verificar la condición de salud del exsenador Calderón.

No obstante, la defensa reiteró su preocupación por el impacto que podría tener un retraso prolongado en el derecho de su representado a un conocimiento del caso en un tiempo razonable.

"Esta es ya la tercera vez que se retrasa el inicio de nuestra defensa. Hemos estado listos desde hace tiempo. No pedimos su separación por coherencia, pero el tribunal debe prever qué ocurrirá si no puede reincorporarse en treinta días", resaltó Acosta.

La abogada enfatizó que la defensa deja "a la mejor apreciación del tribunal la decisión de separar o no al exsenador Calderón", recordando que el nuevo Código Procesal Penal ofrece herramientas para que el tribunal pueda actuar con prudencia y garantizar la continuidad del proceso.

La abogada señaló que este nuevo retraso hasta mañana viernes a las 2:00 de la tarde, favorecido por el Ministerio Público, no responde a acciones propias de la defensa, sino a "circunstancias externas que no deben seguir afectando" el derecho de Castillo.

La defensa técnica de Gonzalo Castillo está conformada además por los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas.