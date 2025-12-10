Wilson Camacho sobre caso Senasa: Es el más siniestro y cruel que hemos tenido

El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) como uno de los más grandes que ha tenido el Ministerio Público, al tiempo que lo catalogó como “siniestro y cruel”.

“Este es uno de los casos más grandes que hemos tenido en el Ministerio Público, y de hecho es el caso más siniestro y cruel, sobre todo porque afecta algo tan esencial como la salud, pero en este caso la salud de un seguro que tiene incluido a más de a ocho millones de dominicanos”, indicó Camacho.

A través de una publicación en la red social de X indicó que “una estructura que es capaz de arrebatarle la medicina a los enfermos, sobre todo a los más pobres, es siniestra y es cruel”.

Explicó que hasta el momento se habla de un desfalco de 15 mil millones de pesos, pero esta cifra puede cambiar, al igual que la cantidad de personas imputadas, debido a que el caso está todavía en fase de investigación.

Parecido a estas declaraciones fueron las de Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien dijo que este caso era el “más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción”.

Aplazan audiencia caso Senasa, MP lo califica como el más grave en corrupción Lea también

Este caso en el que el mayor implicado es el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, fue aplazado para el jueves 11 del presente mes a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariela Pineda Perdomo.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.