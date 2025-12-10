“Servir al país con honradez y eficiencia”: el tuit de Hazim cuando fue designado en Senasa

Cuando fue designado como director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim realizó una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), en la que aseguró que serviría al país con ética y honradez.

“Agradezco al Consejo del Seguro Nacional de Salud por la distinción de elegirme como Director Ejecutivo de @Senasa. Cumpliremos con la misión encomendada, junto a nuestro presidente @LuisAbinader, servir al país con honradez y eficiencia”, cita la publicación referida por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en su contra y de otras nueve personas, por desfalco al Estado.

El MP señala en el documento que a pesar de esa declaratoria las pruebas recabadas por ese órgano acusador evidencian que Hazim llegó a la principal ARS del país con intención de “drenar los fondos de Senasa para enriquecerse”.

“Sin embargo, las pruebas demuestran que llegó con el plan preconstituido de drenar los fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para enriquecerse a través de actos de corrupción como cobros de los sobornos a las empresas contratadas durante su gestión”, precisa el documento.

Hazim, quien es señalado como líder del entramado que agrupa a otras nueve personas, inició con todas las maniobras fraudulentas desde el 21 de agosto de 2020, día en que mediante el decreto 377- 20 fue designado como titular de Senasa.

“Desde su llegada, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes instauró en la institución un entramado criminal estructurado y funcional, a través del cual diseñó un esquema de corrupción institucionalizada”, establece el documento.

Estas acciones se caracterizaron por la recepción de sobornos, falsificación del contenido de los estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación, y estafa en perjuicio del Estado.

Del que agrega el Ministerio Público, Hazim estaba “obligado a servir y proteger”.

Este fraude a esta ARS, que agrupa el 70 % de la población, afectó de manera directa a los afiliados, al comprometer recursos destinados a garantizar la atención médica y la cobertura de salud de la población más vulnerable.

“Las evidencias obtenidas hasta el momento han permitido identificar distintos ejes operativos de corrupción y fraude, materializados por esta estructura criminal integrada por empresarios, profesionales de la salud, personas particulares y funcionarios públicos, dirigidos por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy”, dice el expediente que sobrepasa las 500 páginas.