Indomet pronostica miércoles soleado con temperaturas frescas y pocas lluvias

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este miércoles se espera una mañana mayormente soleada con temperaturas frescas.

No obstante, el Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias debido a la incidencia de una débil vaguada sobre las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, El Seibo, San Cristóbal, Peravia, Pedernales y Barahona.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

