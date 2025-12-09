Vaguada continuará provocando lluvias sobre algunas provincias este martes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este martes se espera una mañana mayormente soleada con temperaturas frescas.

No obstante, el Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias de corta duración sobre las provincias La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís y Peravia, generadas por una vaguada.

El Indomet señala que estas lluvias se extenderán en horas de la noche sobre las provincias Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y la zona montañosa del suroeste, mientras el resto del país permanece con nubes aisladas.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.