Olga Diná pide “sanción contundente” en caso Stephora Ann-Marcie Joseph

La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), aseguró que el Ministerio Público está enfocado en una investigación responsable con sanciones contundentes, en el caso de la muerte de Stephora Ann-Marcie Joseph el pasado 14 de noviembre.

“Estamos enfocados en que los responsables de este homicidio involuntario reciban una sanción responsable y contundente”, dijo la magistrada, a la vez que informó sobre el aplazamiento de la solicitud de medida de coerción para este miércoles, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo a Diná, el tribunal de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia a fines de que los abogados de la víctima pudieran hacer el depósito de unos documentos necesarios para preparar su defensa.

En tanto que los abogados de la familia de Stephora indicaron que la audiencia fue pospuesta con el fin de que se notificara formalmente a la madre de la menor para asistir, y también para que la defensa pudiera conocer el expediente que les fue entregado este lunes, pasadas las 4:00 p. m.

Por este caso están bajo arresto Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Stephora Joseph murió por asfixia mecánica por ahogamiento, de acuerdo a la autopsia

El deceso según la defensa de Stephora

De acuerdo a Miguel Valdemar, abogado de la familia de Stephora, pudieron comprobar que el video de 2 de las cámaras de seguridad de la hacienda, que contiene el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, “está íntegro”, es decir, que no fue editado ni cortado.

Sin embargo, establecen que faltan los audiovisuales de las otras 12 cámaras del lugar que contienen las cuatro horas que pasaron después del deceso de Stephora hasta que su madre llega a la localidad.

Los videos, que fueron entregados a los abogados, muestran “un hecho desgarrador”.

Miguel explica que en el audiovisual se observa la niña Stephora rodeada de niños de diversas edades adentrarse a la piscina, que mide más de 6 pies de profundidad, de construcción antigua y con un desnivel no señalizado.

Al adentrarse, la niña cae en lo más profundo y comienza a gritar. Las cámaras captan sus gritos desgarradores. Frente a Stephora se encontraban seis niños, quienes la señalaban sin dar voz de alerta, dejando que se ahogue y retirándose a otro lugar de la piscina.

Mientras esto sucede, de acuerdo a Valdemar, una maestra, (que se encuentra privada de libertad), pasa por el lado donde se estaba ahogando la niña, usando un celular y aunque la niña grita y levanta la mano, esta no mira hacia ella.

Aseguran además que las cámaras muestran que la niña dura 30 minutos sumergida y que tres niños distintos a los que estaban viéndola ahogar, al verla comenzaron a halarla y al percatarse de que no reaccionaba, gritaron alertando a las maestras y es cuando estas se acercan.

Asimismo, puntualizan que las cámaras de vigilancia muestran el momento en que las maestras, en múltiples ocasiones, se negaban a llamar al 911, indicando que era mejor contactar a la directora del colegio y esperar sus indicaciones para actuar.

Los abogados establecen que ninguno de los niños presentes en la piscina y en la hacienda, han sido interrogados por el Ministerio Público.

Además, aseguraron que realizarán una querella en la que se impute al colegio Da Vinci, ya que no es mencionado como imputado jurídico en la solicitud de medida de coerción.