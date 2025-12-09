Fucimdres anuncia congreso de Medios Digitales y Redes Sociales dedicado al periodista Miguel Franjul

La Fundación del Círculo de Medios Digitales y Redes Sociales (Fucimdres) que dirige el periodista Kelvin Faña, anunció la realización de su tercer Congreso de Medios Digitales y Redes Sociales, bajo el lema “Transformando la narrativa informativa con inteligencia artificial”, un evento que reunirá a comunicadores, líderes digitales, académicos y profesionales de la industria para debatir sobre los grandes cambios que vive el ecosistema informativo.

La actividad congreso se celebrará el miércoles 8 de abril de 2026, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, en el Salón Lina del Hotel Barceló Santo Domingo. Por motivo del Día Nacional del Periodista, que se celebra cada 5 de abril.

Este evento será dedicado al destacado periodista, escritor y director del Listín Diario, Miguel Franjul, en reconocimiento a su trayectoria, su visión de modernización del periodismo dominicano y su aporte invaluable al fortalecimiento de los medios impresos y digitales.

La jornada académica incluirá cinco conferencias magistrales y dos paneles especializados, donde expertos nacionales e internacionales abordarán los desafíos, oportunidades y transformaciones que la inteligencia artificial introduce en la comunicación digital, la verificación de noticias, el periodismo de investigación y la gestión de audiencias.

“Este congreso se ha consolidado como un espacio de reflexión y actualización para todo el sector. La inteligencia artificial está redefiniendo cómo contamos historias, cómo verificamos información y cómo conectamos con nuestras comunidades. Fucimdres seguirá impulsando esta conversación a nivel nacional”, afirmó Kelvin Faña, presidente de Fucimdres.

La participación será exclusivamente por reservación y totalmente gratis, por lo que la entidad no gubernamental invita a los interesados a asegurar su cupo con antelación.

Durante el congreso, los participantes tendrán certificado de participación, material del apoyo, bocadillo, coffee permanente y almuerzo. Así como también, los primeros 50 en llegar primero recibirán un libro gratuito.

Además, como cada año, la fundación estará sorteando televisores, alojamientos en hoteles, aparatos electrónicos y descuentos de tickets aéreos para los seminarios internacionales de la entidad no gubernamental.