Vaguada provocará lluvias en algunas provincias la tarde de este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este lunes se espera una mañana mayormente soleada con temperaturas frescas.

Esto se debe a un sistema anticiclónico que cubre el territorio nacional, así como el reducido contenido de humedad, lo que provoca un ambiente despejado y soleado en el país.

No obstante, el Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias de corta duración sobre las provincias: Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Barahona y Pedernales, por la influencia del viento del sureste.

Se pronostica que desde horas de la tarde, hasta primeras horas de la noche, una vaguada genere aguaceros en poblados del litoral costero Caribeño, región noreste y Cordillera Central.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.