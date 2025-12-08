Uno a uno, ¿quiénes son y qué han hecho los arrestados por el caso Senasa?

El Ministerio Público informó este domingo los nombres de los ocho arrestados por supuesta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En la lista, se encuentran funcionarios públicos, así como otras personas que tenían contratos con la aseguradora del Estado.

Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Santiago Marcelo F. Hazim Albainy

Santiago Hazim, se desempeñaba desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud. Su destitución se produjo tras varios reportajes que evidenciaban irregularidades en contratos.

De acuerdo al Ministerio Público, han podido comprobar “un esquema de corrupción sistemático instalado por el Director Ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano”.

Gustavo Enrique Messina Cruz

Gustavo Messina es un joven de 35 años, se desempeñaba como gerente financiero de Senasa desde su designación el 25 de agosto de 2020 hasta septiembre de este año.

Antes de este cargo, era, desde agosto de 2016 hasta agosto de 2020, gerente en el Banco de Reservas.

De acuerdo al jurista que lo defiende en este caso, Claudio Stephen, “inmediatamente se supo de la investigación, se puso a disposición de las autoridades, envió cartas varias”, por lo que le parece innecesario su arresto.

Su arresto, de acuerdo a su abogado, se produjo en su residencia.

Germán Rafael Robles Quiñones

Germán Robles es abogado, se desempeñaba como exconsultor jurídico del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

De acuerdo a la nómina de esa institución, donde solo aparece como Germán Robles, tenía un sueldo neto de RD$ 163,400.00 y descuentos por RD$ 57,670.64.

De acuerdo a la nómina, su último sueldo lo cobró en agosto de este año.

Francisco Iván Minaya Pérez

Este cirujano general, se desempeñaba, de acuerdo a su hoja de vida, como gerente de servicios de Salud de Senasa, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025.

Su arresto se produjo luego de ser requerido para ser interrogado por su vinculación con este caso.

En su perfil, este médico indica que tiene “15 años de experiencia con subespecialidad en traumas. Auditor médico de 21 años de experiencia en Administradoras de riesgos de salud a nivel gerencial. Con énfasis en contrataciones de prestadoras de salud, facturación de cuentas médicas y docencia a nivel de postgrados. Consultoría en Servicios de Salud con 27 años de experiencia”.

Ramón Alan Speakler Mateo

Ramón Alan Speakler Mateo, de acuerdo a la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, se desempeña como oficial de protocolo de esa entidad con un sueldo neto de 70,000 pesos. Es bueno señalar que su nombre aparece en la nómina en registros de abril de 2019, aunque un reportaje de Nuria Piera dice que laboraba en la entidad desde el 2016.

De acuerdo a un contrato con el Programa Súperate es propietario del grupo SIULROD, S.R.L, aunque dice que el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) de la empresa es 1-32-1697-1, el mismo no aparece en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ni con el nombre de la empresa de Speakler Mateo ni el de controbuyentes.

Con Gloria Reyes, firmó un acuerdo en abril de 2024, para brindar “asistencia medica a las familias vulnerables pertenecientes al Programa Superate, así como también a los servidores públicos de la institución”.

Dentro de los servicios que ofrecería esta empresa están las telemedicina / consulta médica virtual; consultas presenciales; laboratorio Clínico; sonografías; doppler; ecocardiograma; electrocardiograma; mapa; holter; prueba de esfuerzo; récord médico digital, entre otros servicios.

El contrato tenía una duración de dos años y vence el 19 de abril de 2026. En el mismo no se establece el monto que pagaría Supérate.

En uno de sus reportajes, la periodista Nuria Piera indicó que esta empresa firmó un contrato con Senasa “registrado bajo la marca comercial My Care RD”.

“La compañía fue constituida en septiembre de 2020, y tiene como socios a Ramón Alan Pickle Mateo y Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Hazim, familiar del entonces titular de SENASA”, explicaba Nuria.

Eduardo Read Estrella

Eduardo Read es miembro del grupo Read y propietario de la empresa KHERSUN S.A. De acuerdo a varios reportajes de investigación, entre 2021 y 2025, unos 65 millones de pesos mensuales diera o no el servicio.

Además que de acuerdo a Nuria Piera, en visita por varios centros donde expresa servicios se constató “ausencia de especialistas, equipos insuficientes y demoras prolongadas en las citas médicas”.

El grupo Read firmó un acuerdo los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) para “optimizar la atención a los pacientes mediante un enfoque integral en la atención médica, desde el primer nivel hasta el tercer y cuarto nivel, atención de emergencias y servicios especializados”.

Este empresario fue arrestado el sábado cuando fue citado en la Procuraduría General de la República cuando acudió para ser interrogado por este caso.

Cinty Acosta Sención

Es gerente de la empresa Madison Medical, S. A. La misma se dedica de acuerdo al registro mercantil a la venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios, venta de medicamentos y kits de diagnóstico como el test de emba.

Uno de los abogados, Marcelino Vargas, manifestaba que no podía revelar el nombre de su cliente porque se trataba de una joven estudiante.

Ada Ledesma Ubiera

Esta mujer es propietaria de la distribuidora Lufarka, una compañía dedicada a la importación y venta de medicamentos y productos de estética, constituida, de acuerdo a sus declaraciones en el año 2015.

El abogado Marcelino Vargas Brito, representante legal de Ada Ledesma Ubiera, dijo que su clienta prestó servicios como suplidora a Senasa.