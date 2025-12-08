Prometen "firmeza y determinación" en recuperar fondos distraídos de SENASA

El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) anunció que tomará acciones contundentes para recuperar los recursos públicos supuestamente desviados en el caso que involucra a la Administradora de Riesgos de Salud (SENASA) y al Estado dominicano.

Fernando Henríquez, coordinador del ERPP, declaró que su equipo actuará con total "firmeza y determinación" para cumplir con el mandato conferido por el presidente Luis Abinader.

"El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) ejercerá las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos distraídos en perjuicio de SENASA y del Estado dominicano," afirmó.

Henríquez sostuvo que la acción del ERPP se centrará en dos objetivos principales dentro del proceso legal, determinar con precisión quiénes son los responsables directos de la distracción de los fondos y requerir la devolución o compensación económica correspondiente en favor del Estado por el perjuicio sufrido.

Afirmó que estas acciones subraya el compromiso del gobierno y del Ministerio Público de no solo buscar sanciones penales, sino también de asegurar la recuperación económica de los miles de millones de pesos presuntamente desfalcados de la ARS pública, conforme a las acusaciones.

Los acusados y los delitos imputados

En este caso, han sido acusados formalmente Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SENASA, y los coimputados, Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Al grupo se le imputa haber defraudado a la administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos. El Ministerio Público informó que varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias.

Además, se les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.