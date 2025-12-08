Presidente del Senado quiere que no haya impunidad en caso Senasa y que el dinero aparezca

El presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos Polanco, expresó que no debe haber impunidad con los funcionarios que hayan cometido algún tipo de fraude con los recursos del Estado.

“Todo el que haya incurrido en una falla que pague por ella y que el dinero robado aparezca”, dijo de los Santos Polanco a su llegada a un encuentro de la Dirección General de Aduanas en el hotel Embajador.

El funcionario precisó que el sometimiento a la justicia de los imputados en el desfalco del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se debe a una demostración y transparencia del presidente Luis Abinader, para que las personas que no sean leales al país “sean castigados”.

“Se está demostrado que en este Gobierno, cero impunidad, todo el que cometa sus errores que pague por ellos, es una demostración clara de que tenemos a un presidente que está decidido y definido a que con los fondos públicos nadie puede inventar en el país”, agregó el presidente del Senado.

Se recuerda que hasta el momento se encuentran detenidos ocho implicados en el caso Senasa, a los que, según el Ministerio Público, se les imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Los detenidos son Santiago Hazim, exdirector de esa entidad; Gustavo Messina, gerente financiero de Senasa; Germán Robles, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de servicios de Salud de Senasa; Ramón Alan Speakler Mateo, contratista; el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Ada Ledesma Ubiera.