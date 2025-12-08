El MP no ha notificado expediente de solicitud de coerción a abogados del caso Stephora

Los abogados de la familia de la niña Stephora Anne--Mircie Joseph, quien murió el pasado 14 de noviembre en una excursión de su colegio, todavía no han recibido la notificación del expediente de solicitud de medidas de coerción emitido por el Ministerio Público contra cuatro miembros del Colegio Da Vinci, luego de ser apresadas durante este fin de semana.

Miguel Valdemar explicó que, hasta el momento, el órgano acusador no ha completado el documento judicial, por lo que, todavía no han sido notificados ni como representación legal ni como familia de la víctima.

“Nos indicaron que en el transcurso de la mañana nos será entregado el expediente completo con todos sus anexos, informes, fílmicas, y demás, por lo que estamos a la espera del expediente de la investigación, para ver si nosotros y la señora Loveli Raphael, estamos de acuerdo con esa solicitud y fijar una posición jurídica y familiar con respecto a cómo ha sido abordado el caso”, puntualizó.

El defensor de la familia de Stephora indicó, además, que este pasado viernes fue la primera vez que interrogaron a la madre de la niña, estableciendo que el MP no había tomado la versión de Loveli de manera formal, a pesar de haber pasado 21 días desde el deceso de la menor.

Explicaron que después del interrogatorio, no ha habido ningún tipo de comunicación con la familia ni los abogados por parte del Ministerio Público.

“Estamos sorprendidos, porque lo que se había hecho a partir de la designación del magistrado Wilson Camacho, y la magistrada Olga Diná, era una comunicación fluida, pero se cortó a partir del viernes, no sabemos dar una explicación, queremos esperar para que se nos informe que ha pasado”, estableció Valdemar.

Asimismo, expresaron que de hecho, se enteraron de los arrestos de las personas vinculadas al Da Vinci, y de qué estaba solicitando el MP contra las imputadas, por las publicaciones de la prensa.

Hasta el momento, no se ha fijado la fecha para el conocimiento de la medida de coerción.