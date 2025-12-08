Desde el miércoles 10 inicia flexibilización de horario para venta de bebidas alcohólicas

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que a partir de este miércoles 10 de diciembre, inicia a flexibilización de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas en el territorio nacional.

La medida contenida en la resolución MIP-RR-0009-2025, establece que los restaurantes, clubes, centros de eventos, piano bar y casinos tienen permiso hasta las 3:00 de la mañana de domingo a jueves; viernes y sábados hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.

Los colmados continúan con horario habitual hasta las 12:00 de la noche.

Mientras que Raful indicó que 25 y 31 no hay límites de horario para la venta de alcohol.

La Ministra de Interior y Policía informó que la resolución se estará ejecutando hasta el 5 de enero del año 2026.

“Como cada año se repite la misma resolución sin modificación, simplemente se van actualizando las fechas, según los calendarios que se manejan año por año”, dijo Raful.

También llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia debido a que el gobierno “puede llenar las calles de uniformes, pero nada será suficiente sin responsabilidad compartida. Nuestro compromiso es proteger la vida y evitar que una familia dominicana pase la Navidad lamentando una pérdida”.