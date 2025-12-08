Damaris Altagracia Montás, la madre alegre y solidaria que dejó huellas en Haina

El dolor que causa perder una madre no se puede comparar. Saber que la sonrisa, la mirada y calidez de la persona que te trajo al mundo se desvaneció, es algo a lo que nadie se acostumbra jamás.

A casi ocho meses de haber perdido a su madre aquella fatídica noche de abril en el Jet Set, Libertad Shanlatte Montás, no puede evitar el llanto al recordar a su progenitora, Damaris Altagracia Montás de Ramírez, quien había salido a celebrar el cumpleaños de su hermana, Rafaela Roy Montás, una de las integrantes de los Haineros Dorados.

Acompañada de su hijo, entre lágrimas que no pudo contener, Libertad abrió su corazón a periodistas de Listín Diario y narró todo el dolor que ha vivido tras el fallecimiento de su madre.

Damaris Altagracia Montás de Ramírez.Externa

La dama, quien reside en los Estados Unidos recordó los grandes momentos que compartió con Damaris antes de que partiera de este plano terrenal.

Descrita por las palabras de su hija, Damaris Altagracia Montás era una mujer humanitaria y alegre, sincera y que disfrutaba ayudar a los demás. Amaba salir a caminar, hacer chistes y compartir con las personas de su entorno, lo que la llevó a ganarse el cariño de las personas de su barrio.

“Mami era una persona bien jocosa, la queríamos mucho en el barrio. Siempre vivía haciendo chistes, era muy alegre, le gustaba mucho caminar. Ella y yo siempre teníamos problema por eso, porque a mí no me gustaba mucho caminar y ella me decía: ‘ah, es que tú no quieres salir de ahí’", contó Libertad durante una videoconferencia con periodistas de Listín Diario.

Damaris solía visitar a su hija en Estados Unidos. Libertad recuerda que siempre la llevaba a tiendas porque le gustaba mucho salir, y tenían desacuerdos porque “había un momento que yo decía: ‘mamá, yo estoy cansada’".

“Decorar, le gustaba la decoración, mami estudió eh decoración. Ella sabía hacer arreglos florales, hacer picaderas, bizcochos, decoración en globos, y siempre se la pasaba en eso. Le gustaban mucho las cosas dulces, siempre aprendió todas esas cosas porque a ella le gustaban”, comentó Libertad sobre su madre.

Damaris no tuvo más hijos, por lo que su relación con Libertad se basaba en el amor y la complicidad, siempre se tuvieron una a la otra.

Damaris Altagracia Montás de Ramírez.Externa

“Soy hija única, mi mamá y yo nos llevábamos eh bien. Mi mamá era mi mejor amiga, mi mamá sabía lo bueno, lo malo, todo lo que yo hacía, todo yo se lo comunicaba a mi mamá; ha sido bien difícil”.

Al hablar sobre el día de la tragedia, Libertad explicó que su madre no solía ir a discotecas o ese tipo de fiestas, sino que accedió para acompañar a su hermana a celebrar su cumpleaños.

“Yo estaba bañándome para ir a trabajar en las 5:00 de la madrugada, y cuando salgo del baño mi esposo me dice: ‘Libertad, yo no sé si tú viste lo que pasó ahí en Dominicana, el techo del Jet Set se cayó’”, relató Libertad, quien luego de enterarse trató de comunicarse con Damaris en varias ocasiones por llamada, pero en ninguna ocasión tuvo éxito.

Luego de que el cuerpo de su madre fuera identificado por un familiar, Libertad viajó a República Dominicana para su sepulcro, sin embargo, cuenta que optó por no ver el rostro de su madre en un ataúd. Asimismo, comentó que no ha ido a las inmediaciones del Jet Set, “ni pienso pasar por allá. Realmente no, no quiero”.

Testimonio

Como cristiana, Libertad contó el testimonio que vivió semanas después que su madre falleciera. Detalló que a finales de abril, para el aniversario de la iglesia en la que se congrega fue invitado un profeta, quien se le acercó en medio de una predica.

“Ahí comienza administrarme y me dice: ‘Es muy fuerte el dolor que tú estás sintiendo’. Yo no estaba llorando y en ese momento empecé a llorar porque sentía que me estaba hablando de parte de Dios, y me dijo tantas palabras y me dijo, ‘el ángel de consolación visitó una casa en Haina’”, explicó.

“Él me dijo: ‘Tu madre clamó en el último momento y Dios tomó misericordia de ella y tú vas a volver a verla en la eternidad. Ten paz porque la volverás a ver’”, citó Libertad del momento que calificó como una oración respondida por Dios.

Su madre era todo para ella, por lo que reconoce lo difícil que ha sido adaptarse a su ausencia. “Realmente Dios me ha dado la fortaleza de poder aceptar la realidad, pero no dejo de llorar, realmente mi mamá me hace muchísima falta. De verdad que no es fácil”.

No solo su hija extraña a Damaris, sus nietos la recuerdan como esa abuela que siempre les ofreció un amor genuino, y los cuidaba mientras su madre trabajaba.

“Lo primero que fue la mejor mamá del mundo. Que hizo lo imposible para que su hija tuviera todo. Lavó, planchó, para que su hija estudiara en un colegio. Eso aún yo teniendo mi familia, mis hijos, mi mamá estuvo siempre ahí. La mejor mamá del mundo. No porque sea la mía, sino por todo lo que lo que se sacrificó por mí. Toda su vida”, concluyó.