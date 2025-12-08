Abinader sobre muerte de Stephora: "Es un caso muy penoso"; reitera RD “no es un país racista”

El presidente Luis Abinader se pronunció este lunes durante LA Semanal con la prensa sobre el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, que falleció durante una excursión escolar en Santiago.

“Este es un caso muy penoso, muy triste que nos ha afectado a todos en el país, nosotros confiamos en la acción del Ministerio Público, y el Ministerio Público ya ha tomado medidas en ese sentido y también el Ministerio de Educación para prever otros casos y tener mayor control y regulación”, declaró el mandatario.

Además enfatizó en que la República Dominicana no es un país racista “no es un país racista, este es un país donde todos somos mestizo en más de un 85% y nunca se ha visto esa situación”, indicó.

Stephora murió durante una exscursión escolar y su madre pide justicia.

La muerte de la niña se produjo el pasado 14 de noviembre, en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, donde fue trasladada junto a otros alumnos del Colegio Leonardo Da Vinci, en la provincia Santiago.

El presidente aseguró que el Ministerio Público seguirá investigando y tomará medidas de acuerdo a la Ley.