Promipyme e Indotel impulsan jornada de inclusión financiera y transformación digital en Los Mina

Promipyme e Indotel realizaron este domingo una jornada de inclusión financiera y transformación digital en el Club Deportivo y Cultural Los Mina, en una acción conjunta orientada a ampliar oportunidades económicas y tecnológicas en comunidades vulnerables, donde cientos de microempresarios recibieron acceso a crédito, capacitación y acompañamiento técnico.

El acto contó con la presencia de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, quien felicitó el trabajo coordinado del director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara e Indotel, Guido Gómez Mazara para llevar inclusión social y crecimiento económico a los ciudadanos.

Palabras de Raquel Peña

La vicepresidenta expresó que la ayuda de Promipyme e Indotel, perdurará, “nosotros estamos buscando que las comunidades puedan seguir avanzando, contribuyendo con un país más moderno, más sostenible, porque RD está en un proceso de cambio que responde a la visión estratégica del presidente Luis Abinader, quien busca que sigamos ofreciendo accesos inclusivos al sector de las Mipymes.

“Debemos alcanzar la meta para que 350 mil MiPymes estén formales para el año 2028, pues realmente son las Mipymes las que dan sostenibilidad a nuestro crecimiento económico. De igual manera, “es un gran orgullo que el 82% estén destinado en Promipyme a Mujeres, porque nuestro gobierno está comprometido con el liderazgo femenino.

Por último, la vicepresidenta Raquel Peña reiteró que el acceso al crédito y la formación tecnológica ha contribuido de manera directa con la reducción de la pobreza.

¿A dónde van los créditos?

En el evento, Promipyme anunció que colocaron RD$231 millones en créditos a 864 microempresarios. De estos, el 66% corresponden a negocios dirigidos por mujeres consolidando un reto institucional para reducir brechas estructurales de género y territorio.

Fabricio Gómez, director de la organización, resaltó el carácter transformador de las intervenciones afirmando: “Trabajamos para llevar nuestros créditos donde vive la gente, corrigiendo desigualdades que afectan a miles de microempresarios. El crédito y la educación financiera son herramientas reales para que más dominicanos entren al tejido productivo”

Fabricio Gómez Mazara, Director General de PromipymeFuente externa

Programa Soy Digital

Indotel entregará 130 mil becas digitales a nivel nacional, durante las jornadas de 2025, informó Guido Gómez Mazara.

Según indicó, el programa Soy Digital tiene como objetivo impulsar la formación tecnológica como eje principal de empleabilidad en el país, mediante capacitaciones gratuitas que permitan a jóvenes y adultos desarrollar competencias digitales vinculadas a las nuevas demandas del mercado laboral.

Esta jornada da continuidad a los esfuerzos del Gobierno en apoyo a microempresarios y trabajadores informales. Hace dos semanas, fue encabezado por el presidente Luis Abinader, la circunscripción 3 con la entrega de RD$150 millones en créditos a través de Promipyme, y a su vez becas tecnológicas gestionadas por el Indotel, como parte de una estrategia nacional que combina acceso al financiamiento y capacitación gratuita para reducir pobreza y ampliar movilidad social.

Con esta actividad en Los Mina, Promipyme e Indotel refuerzan una política pública que integra financiamiento, educación financiera y formación digital, con próximos despliegues previstos en otras comunidades del Gran Santo Domingo.