Arroyos de La Cuaba son parte de las áreas protegidas del Parque Nacional Loma Los Siete Picos

Varios arroyos del distrito municipal La Cuaba del municipio Pedro Brand son atravesados por el Parque Nacional Loma Los Siete Picos, declarado así mediante decreto en 2021 por el presidente Luis Abinader, bajo la categoría II de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Estos arroyos son el Matigüelo, cerca de la localidad de Salamanca y Los Jobos, ambas de La Cuaba. El decreto 659-21 señala dentro de los límites del parque este toca el cauce del arroyo.

Este parque nacional también limita en los cauces del arroyo Suardí, localizado en El Jobo de la Cuaba y de La Malena, próximo a villa La Cuaba, así como cauce el cauce del arroyo Galán.

Otros afluentes que limitan en algunas coordenadas con el parque nacional, que tiene por objetivo preservar recursos hídricos, y su cauce cruza por el distrito municipal La Cuaba son los ríos Matúa, Higüero e Isabela, donde desembocan arroyos y cañadas de la localidad.

En la Loma los Siete Picos nacen los principales afluentes que garantizan el agua al 48 % de la población dominicana y tiene un área aproximada de 154.54 kilómetros cuadrados de extensión.

Entre las motivaciones para la institución de área protegida y parque nacional, el Poder Ejecutivo consideró el compromiso de República Dominicana con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, alineadas al objetivo seis de la lista, que considera el agua potable y saneamiento, así como la mitigación y adaptación al cambio climático con miras a disminuir riesgos y vulnerabilidad del país ante periodos de sequía, altas temperaturas e inundaciones.

De manera particular, el distrito municipal La Cuaba persigue desde mediados de este año consagrarse como destino ecoturístico con una iniciativa depositada por el diputado de la circunscripción 5 de Santo Domingo, Aldo Adón.

El proyecto de ley fue depositado el 17 de junio de este año busca que se reconozcan las actividades de esta naturaleza en la zona, así como por el valor de los recursos hídricos y boscosos que contribuyen a la recarga de acuíferos que abastecen el Gran Santo Domingo.

Relleno sanitario

Estas condiciones de área protegida y zona boscosa contrastan con las intenciones de instalar un relleno sanitario en el paraje del Aguacate, en La Cuaba, que ha movilizado a la comunidad en más de una ocasión con protestas pacíficas, así como quema de neumáticos.

Los residentes de la zona, alegan en su negativa a la instalación del proyecto, que este se convertiría en vertedero, afectando así su calidad de vida y el desarrollo ecoturístico que han experimentado.

Conforme al Estudio de Impacto entregado por la empresa desarrolladora del proyecto a Medio Ambiente, en el análisis de afectaciones señala interacciones de causa y efecto en distintas fases y niveles, entre estos, suelo y calidad del agua.

En etapa de operación este relleno sanitario, afectaría la calidad de aguas subterráneas con la generación de lixiviados, descarga y tendidos de desechos.

“La generación de lixiviados si no se le da el respectivo tratamiento o recirculación y los residuos dispuestos en el vertedero, al entrar en contacto con el agua subterránea del sector pueden afectar su calidad, lo cual ocasionaría un impacto significativo”, cita de manera textual el informe al que Listín Diario tuvo acceso.

Agrega que los daños serían parcialmente irreversibles, con una magnitud de mediana incidencia, puesto a que en la zona “aunque no se encuentran cerca, cuenta con cuerpos hídricos”, con impactos ambientales significativos.

El informe describe impactos significativos aquellos de carácter negativo, factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.

En etapa de operación del proyecto, los lixiviados propios de la descomposición de fracción orgánica de la basura también afectarían la calidad del suelo, así como la calidad de vida, salud, seguridad y bienestar de la población, conforme al estudio de impacto.