Arrestan a Gustavo Messina, exgerente financiero de Senasa

El clima de tensión en la Procuraduría General de la República (PGR) se ha intensificado tras el arresto de Gustavo Messina, quien se desempeñó como gerente financiero del Seguro Nacional de Salud (SENASA) entre 2020 y septiembre de 2024.

La detención de Messina, que ocurre tras el arresto del exdirector de la entidad, Santiago Hazím, fue criticada por su defensa legal.

A pesar de que Messina se había puesto a disposición de las autoridades tras el inicio de las investigaciones por desfalco y corrupción en SENASA, el arresto se produjo sin un interrogatorio previo, según denunció su abogado, Claudio Stephen

En declaraciones ofrecidas a la prensa la mañana de este domingo, Claudio Stephen expresó su indignación por el procedimiento.

“El señor Messina fue el director financiero de SENASA del 2020 hasta septiembre de 2024. Inmediatamente se supo de la investigación, se puso a disposición de las autoridades, envió cartas varias, nos comunicamos con las autoridades de la Procuraduría como todo ciudadano debe hacer. Sin embargo, entendemos que esto ha sido totalmente innecesario”, afirmó el abogado.

Claudio Stephen, abogado de Messina

Discriminación

Stephen lamentó que, mientras a otras personas vinculadas al caso supuestamente se les ha citado sin ser arrestadas, Messina fue "buscado en su casa sin nunca haberlo interrogado".

“Arrestarlo, discriminarlo. A algunos lo citan para no arrestarlo, a este no, a este lo van a buscar a su casa sin nunca haberlo interrogado y yo realmente entiendo que esto daña la imagen innecesariamente de la Procuraduría en un estado de derecho”, sostuvo el defensor.

El abogado recordó que el Ministerio Público debe actuar como un órgano de justicia, no solo como perseguidor, y recalcó que su cliente se ha mostrado "colaboradora, dispuesta a ser interrogada".

Esperan medida de coerción

El Ministerio Público presentará una solicitud de medida de coerción contra Gustavo Messina en un plazo de 48 horas, al igual que contra los otros detenidos.