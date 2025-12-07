Abogado de imputada en caso Senasa: no tengo dudas de que la audiencia de este lunes será aplazada

Tras más de 24 horas de iniciarse la intervención judicial en contra de los imputados del caso Senasa, uno de los abogados aseguró esta tarde que aún desconocía cuáles eran las acusaciones señaladas por el Ministerio Público (MP) en contra de su cliente.

Esta es Ada Ledesma Uibera, quien, según dijo su representante legal, permanece desde las 3:00 de la mañana en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional Ciudad Nueva.

El abogado Marcelino Vargas Brito dice estar "plenamente convencido" de que la audiencia programada para mañana en la Fiscalía del Distrito Nacional será pospuesta.

Explicó que esto se debe a que ninguno de los abogados tiene listos los datos sobre el arraigo económico y social de sus clientes.

"No tenemos los presupuestos y arraigo listos. No tengo la menor duda de que esa audiencia se va a aplazar", dijo al conversar con periodistas de este medio.

"Prestadora de servicio"

Según explicó Vargas Brito, Ledesma se dedicaba a prestarle servicios a los afiliados de Senasa, luego de recibir una adjudicación en uno de los procesos de licitación. Sin embargo, alega que esa administradora de seguros médicos recibió todos los servicios que requirió de Ledesma.

"Senasa recibió todo lo que vendió ahí, no hubo ningún problema. (Fueron) una o dos transacciones, no pasó de ahí. Transacciones muy pírricas de insignificante monto, pero es dinero como quiera del Estado y el Estado tiene que investigarlo", expresó.

Brito considera que esto le permitirá demostrar ante el tribunal la inocencia de Ledesma.

"Ella se declara inocente. En el juicio nosotros vamos a sentar las bases técnicas y jurídicas para demostrar que eso se trató únicamente de una transacción comercial", dijo.

Es por esta razón que, según dijo Brito, Ledesma "se siente con buen ánimo y confiada en el sistema de justicia".

Esta es una de las 8 imputadas en el entramado judicial supuestamente encabezado por el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, el cual se dedicó a "distraer fondos" y realizó maniobras fraudulentas de ese presupuesto gubernamental.

Otros detenidos

"Por participar" en esta estructura que cometió supuestamente corrupción administrativa, están detrás de las celdas, junto a Hazim, las siguientes personas: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo.

Mientras tanto, todavía se desconoce cuáles eran los roles de estos individuos dentro de la supuesta agrupación criminal.

"Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador", informó el MP.

Imputaciones

El Ministerio Público asegura que pudo identificar este presunto entramado luego de haber "recabado evidencias" de soborno a "gran escala", adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos".

"Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos", indica el comunicado enviado a los medios de comunicación.