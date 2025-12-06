Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Sábado soleado y con temperaturas frescas

Día soleado, foto de archivo LD

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este sábado se espera una mañana mayormente soleada con temperaturas frescas.

No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias de corta duración sobre María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona, Pedernales, entre otras al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

