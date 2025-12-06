Sábado soleado y con temperaturas frescas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indicó que para este sábado se espera una mañana mayormente soleada con temperaturas frescas.

No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias de corta duración sobre María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona, Pedernales, entre otras al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.