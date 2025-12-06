Familia de bebé fallecida bajo custodia de Conani exige respuestas, un mes y medio después del hecho

A más de un mes y medio del fallecimiento de la bebe Jazlin Isabella Graciano de la Cruz, mientras se encontraba bajo custodia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), sus familiares aseguran que no han recibido ninguna explicación clara de las autoridades sobre las circunstancias reales de la muerte.

Afirman que ni el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes ni la magistrada a cargo de la investigación les han ofrecido información oficial, pese a múltiples solicitudes.

La bebe de tres meses se encontraba bajo custodia de Conani por presunta situación de riesgo en su entorno familiar, falleció el pasado 16 de octubre de 2025 en un lugar de paso en Santiago. La menor había sido trasladada al albergue Fundación Red de Misericordia, donde fue encontrada inconsciente y posteriormente declarada muerta.

Este jueves, la presidenta nacional de la Fundación Derechos Humanos Global y Unidos por los Derechos Humanos, Rebeca Enríquez, se reunió con el padre y la abuela de la bebé para conocer la situación y acompañar a la familia en la búsqueda de respuestas.

Tras el encuentro, la activista acudió junto a los parientes al lugar de paso donde ocurrió el hecho. Allí conversaron con la directora del centro, quien indicó que no puede ofrecer detalles porque el caso está bajo investigación del Ministerio Público. También informó que el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad, aunque aseguró que “más adelante” serán instaladas.

Enríquez calificó como “alarmante” que el centro no pudiera precisar cuántos niños están allí bajo responsabilidad del Estado, pero sí confirmó que recibe 12 millones de pesos al año para su funcionamiento. Señaló que recursos como esos podrían destinarse a crear lugares de paso estatales y evitar la dependencia de instituciones privadas.

La representante de derechos humanos expresó preocupación por el manejo de este y otros casos en el país, subrayando que en diferentes centros se han registrado muertes de menores sin que existan registros audiovisuales que permitan establecer lo sucedido. “Es hora de que el Estado dominicano conecte sus acciones con sus palabras y garantice verdaderamente la protección de la niñez”, afirmó.

Mientras tanto, la familia de la pequeña Jazlin continúa esperando respuestas sobre cómo murió la bebé mientras estaba bajo la custodia del Estado.