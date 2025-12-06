Exportero denuncia desvinculación de Educación mientras estaba de licencia

Luis Antonio Germosén Hilario, un hombre de 58 años, residente en Tamboril, Santiago, denunció que en el 2020 fue desvinculado del Ministerio de Educación mientras se encontraba bajo licencia médica, y que hasta la fecha no ha recibido el pago de sus prestaciones laborales.

Germosén cuenta con certificaciones emitidas tanto por el Centro Educativo Fredesvinda Halls como por el Distrito Educativo 08-09, Tamboril, donde se detalla que fue nombrado como auxiliar de la Policía Escolar desde el 11 de enero de 2014 hasta el 24 de noviembre de 2020 y como portero del centro desde el 2 de marzo de 2015, devengando un salario de RD$12,741.30.

El exempleado relató que su desvinculación ocurrió mientras tenía una licencia médica producto de una caída sufrida dentro del centro educativo, la cual le provocó lesiones en la columna. “Hace cinco años y pico que a mí me desvincularon y yo estaba a licencia médica”, explicó. Asegura que, aun en esas condiciones, no se tomó en cuenta su situación de salud al momento de separarlo del cargo.

Germosen Hilario explicó que por cuestiones de salud solo pudo ir de una vez a Santo Domingo a realizar gestiones para recibir sus prestaciones, incluyendo la entrega de documentos en el Distrito Educativo 08-09 y en la sede del Ministerio en Santo Domingo. Explica que el 14 de marzo de este año depositaron nuevamente los papeles requeridos, pero que la única respuesta que ha recibido hasta ahora es que está en proceso.

“Hace cinco años y pico que a mí me desvincularon y yo estaba de licencia médica. Mandé los documentos a la capital y nada, estoy esperando mis prestaciones. Siempre me dicen que está en proceso”, expresó.

Germosén asegura vivir actualmente en condiciones económicas críticas, ya que por su situación de salud no puede trabajar. Indicó que depende del apoyo ocasional de familiares para pagar luz, agua, alimentos y sus medicamentos para la diabetes, la columna y el estómago. “Con proceso yo no como, no compro medicamentos ni pago luz”, manifestó.

Explicó además que un conocido lo ha estado ayudando con las diligencias porque él no puede desplazarse solo con facilidad debido al dolor y la inflamación producto de su caída.

El hombre reiteró su llamado a las autoridades educativas para que le entreguen el dinero que, según afirma, le corresponde por los años que trabajó.

“Yo lo que quiero es que me den mi dinerito, porque yo lo gané”, concluyó.