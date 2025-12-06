Educación y Procuraduría elaborarán guía para abordar respuesta ante violencia en escuelas

La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación (Minerd) informaron sobre el establecimiento de una mesa de trabajo “permanente” para garantizar la tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sistema educativo.

El acuerdo, de acuerdo a una nota de prensa, está enfocado en la prevención y respuesta oportuna, garantiza la acción inmediata de las autoridades ante violencia en el espacio escolar y sus entornos, bullying, entre otros.

Los trabajos se iniciarán por la provincia de Santiago, en donde los indicadores establecen que se requiere una atención especial.

También, ambas instituciones acordaron realizar inspecciones conjuntas de centros educativos donde han ocurrido incidentes, estableciendo un monitoreo permanente con un informe de novedades en tiempo real.

“El Minerd mantiene una metodología de trabajo con la Procuraduría que le ha llevado a comunicar los casos de delitos que vinculen a algún empleado de esa dependencia”, informaron.

Este marco de colaboración busca garantizar el interés superior del niño como derecho fundamental y asegurar que el entorno escolar sea un espacio seguro y libre de cualquier tipo de violencia o afectación.

La mesa de trabajo fue establecida tras una reunión entre la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García. En el encuentro participaron la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; la viceministra de Apoyo Administrativo, Marie Laure Aristy, y la procuradora; de corte, Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

Se recuerda que Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, falleció a manos de otro adolescente tras salir del politécnico Simón Antonio Luciano Castillo.

El adolescente, cuyo nombre se reserva por ser menor de edad, recibió tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.