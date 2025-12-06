Hermetismo y largos interrogatorios en la PGR tras llegada de Santiago Hazim por caso Senasa

Hermetismo, suspenso e incertidumbre describen el ambiente que se percibe este sábado en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ingresara a las instalaciones.

Hazim, investigado por el registro de diversas denuncias sobre presunta corrupción administrativa durante su gestión, tiene más de cinco horas en una de las oficinas del órgano judicial.

Caminando junto a su representante legal, Miguel Valerio, el exfuncionario se dirigió sin pronunciar una sola palabra hacia la parte superior de la edificación, en la cual se encuentran las oficinas de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), el despacho general, y la dirección de Persecución.

Las manecillas del reloj indicaban que eran las 5:00 de la tarde en el momento que reporteros intentaban, sin tener éxito alguno, recibir alguna explicación de Hazim y su representante legal.

Minutos después, en un lapso menor a una hora, otras siete personas ingresaron a la PGR, siguiendo el mismo camino recorrido por Hazim.

Una de estas fue el empresario Eduardo Reid, propietario de la empresa Khersum SRL, empresa que ha sido señalada en reportajes de investigación de Nuria Piera por ser adjudicada para gestionar la atención de 500,000 afiliados del régimen subsidiado.

Adicional a esto, supuestamente Senasa le pagaba a una de sus empresas más de 60 millones de pesos mensuales, sin importar si los afiliados recibían el servicio médico.

Posteriormente, una joven entró con la parte superior de su cuerpo oculta, utilizando un abrigo y una mascarilla. Esta estuvo acompañada por la abogada Ingrid Hidalgo, quien tampoco especificó cuál era el motivo de su presencia.

Pasadas las 8:30 de la noche, un joven se acercó al personal de seguridad militar de la PGR con dos abrigos en mano. Tras varias llamadas telefónicas y el diálogo con estos, el joven realizó el mismo trayecto que el exfuncionario investigado.

Luego, repitió el mismo procedimiento, mientras cargaba botellas de agua, alimentos y jugos, colocados en una bolsa de plástico.

Este prefirió responder con silencio cuando los periodistas le preguntaban si era familiar de Santiago Hazim.

¿Fueron arrestados?

Tras la publicación realizada por el Listín Diario, informando sobre el lugar en el cual se encontraba Hazim, ha surgido una ola de especulación sobre los próximos acontecimientos que podrían suceder como parte del caso Senasa.

Reporteros de este medio han recibido información directa de que la visita de Hazim a la PGR terminará con su traslado hacia el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde quedaría en estado de arresto.

Sin embargo, la PGR ni el representante legal de Hazim han ofrecido ninguna declaración hasta el momento.

Caso Senasa

Esto ocurre 16 días después de que el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, asegurara que surgirían noticias sobre el proceso judicial del presunto fraude en el Senasa.

El presidente Abinader destituyó a Hazim del puesto en agosto pasado.

El pasado 13 de septiembre, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton y el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Edward Guzmán, depositaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un informe que contiene graves “hallazgos de irregularidades”, detectadas en el “marco de sus funciones”.

Hazim se defiende

El pasado director de Senasa se defendió de las acusaciones en su contra el pasado 24 de septiembre, donde dijo que siempre actuó “con honradez” y reveló que fue su gestión que presentó formalmente ante el Ministerio Público la denuncia que destapó un fraude millonario en la entidad.

Hazim dijo que en noviembre de 2024 acudió ante el Ministerio Público, a través de la Consultoría Jurídica del Senasa, y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que presuntamente “evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos”.