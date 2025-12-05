Viernes soleado a nivel nacional; posibles chubascos aislados esta tarde

Este viernes, una masa de aire con bajo contenido de humedad continúa influyendo sobre el país, favoreciendo condiciones mayormente soleadas en gran parte del territorio nacional. No obstante, una débil vaguada situada sobre Haití, combinada con el arrastre del viento del este, generará aumentos nubosos durante la tarde y primeras horas de la noche, acompañados de chubascos aislados.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones se concentrarán especialmente en provincias del noreste, el valle del Cibao, el sureste y la Cordillera Central, con mayor incidencia en: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte y Espaillat. En el resto del país, predominarán nubes aisladas y condiciones estables.

Temperaturas y condiciones de la temporada

Al encontrarnos en otoño y bajo la influencia de vientos del noreste y la cercanía ocasional de sistemas frontales, las temperaturas continúan más frescas y agradables, especialmente durante la noche, madrugada y primeras horas del día. En zonas montañosas y valles, es común la presencia de neblinas matinales.

Pronóstico local

En el Gran Santo Domingo el cielo estará myormente soleado con incrementos nubosos en la tarde. La temperatura mínima entre 21 ° C y 23 ° C; máxima entre 30 ° C y 32 ° C.