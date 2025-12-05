“El Último Secreto de Cleopatra” de Kathleen Martínez llena el Teatro Nacional

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentó el documental de National Geographic “El Último Secreto de Cleopatra”, una producción que narra los hallazgos y descubrimientos científicos de la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez sobre la vida y legado de la faraona egipcia Cleopatra.

El documental recoge dos décadas de trabajo en el Templo de Taposiris Magna, donde la científica ha liderado excavaciones que superan las 3,000 piezas arqueológicas, hoy reconocidas como parte del Patrimonio Mundial. Estos hallazgos son esenciales para encontrar la tumba de Cleopatra.

La exhibición realizada en el Teatro Nacional reunió más de mil 400 personas, así como a autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, académicos, estudiantes y público general, quienes abarrotaron la sala Carlos Piantini para presenciar los avances de una misión arqueológica que ha colocado a República Dominicana en la élite de la egiptología moderna.

Durante el acto, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó el significado que tiene para el país la trayectoria de Martínez y el valor de su aporte a la ciencia, cuyos hallazgos realizados le dan dado un giro a la figura e historia de Cleopatra.

“Después de ver lo que todos vimos, siento la necesidad de hacer un testimonio personal. Kathleen es un motivo de satisfacción para todos los dominicanos, y su trabajo reivindica el talento nacional más allá de nuestras fronteras. La conozco desde nuestros años en la Escuela de Derecho, y verla convertirse en la figura que es hoy confirma que es posible combinar la disciplina con la cultura y alcanzar logros extraordinarios”, expresó Gómez Mazara, al resaltar que Kathleen es motivo de orgullo para República Dominicana.

Asimismo, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, subrayó el impacto del liderazgo femenino representado por la arqueóloga.

“Kathleen Martínez ha logrado transformar los límites de lo que se planteaba sobre la arqueología de Cleopatra. Su coraje, su fuerza, su fe y su empeño demuestran que no hay sueños demasiado grandes. Este país caribeño una República Dominicana que aún sueña es cuna de mujeres capaces de dirigir uno de los proyectos arqueológicos más importantes del siglo XXI”, manifestó.

De su lado, Kathleen Martínez agradeció el respaldo del público y recordó el origen de su sueño científico, y significó que este documental es, en esencia, el sueño de una niña dominicana que creyó que, a través de la lectura, podía tender puentes imaginarios entre nuestro país y Egipto.

“Mi salida de República Dominicana no fue fácil, y en Egipto me dijeron que una latinoamericana no debía recibir una licencia arqueológica. Aun así, presenté mi proyecto convencida de que valía la pena intentarlo. Un año después recibí la autorización que abrió una puerta para toda Latinoamérica”, afirmó, luego de manifestar que el proyecto se encuentra en su etapa final y que aún quedan importantes descubrimientos por realizar.

La jornada concluyó con muestras de orgullo nacional, reflejando la expectativa por los próximos hallazgos que podrían redefinir la historia del Egipto ptolemaico y continuar proyectando el nombre de la República Dominicana en la ciencia mundial.