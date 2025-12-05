El Moscoso Puello enfrenta alta demanda por virus respiratorios, pero sin necesidad de ingresos

El Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello informó a este medio que atraviesa una fuerte demanda de atención por virus respiratorio, aunque aclaró que no todos los casos terminan en ingresos hospitalarios.

El director del hospital, Alex Rodríguez, precisó que, si bien hay una alta afluencia de pacientes con sintomatología respiratoria, la mayoría de los casos leves son manejados exitosamente a nivel de urgencia.

Alex Rodríguez, director del Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso PuelloRaúl Asencio

El Ministro de Salud Pública, doctor Víctor Atallah, ya había advertido sobre este virus tras brindar un informe de las acciones realizadas tras el paso de la tormenta tropical Melissa por el país.

Los pacientes que presentan dolor, malestar general o congestión nasal son tratados para mejorar su cuadro y son inmediatamente referidos a la consulta externa de medicina integral, sin necesidad de saturar la sala de emergencia principal del hospital Moscoso Puello.

Esta situación subraya la distinción clave que hace el centro: existe una elevada demanda de consultas por virus respiratorios que se resuelve sin ingreso, mientras que la saturación actual del hospital responde a otras patologías que requieren una atención de emergencia e internamiento.

La alta afluencia de personas a los servicios de emergencia por problemas respiratorios, incluyendo casos de COVID-19 y otros virus estacionales, ha puesto en alerta a las autoridades de salud, tal como lo había advertido el ministro previamente.

Los principales síntomas que se están manifestando con estos virus suelen ser similares a los de un resfriado o gripe común, tales como secreción nasal, tos, estornudos, fiebre y dolor de cuerpo intenso.

No obstante, en los casos de infecciones más severa, especialmente por virus como el Sincitial Respiratorio (VSR), se pueden presentar signos de mayor complicación, incluyendo sibilancias y dificultad respiratoria.

Si bien la mayoría de los adultos y niños mayores experimentan una infección leve, las poblaciones vulnerables, como los bebés y los adultos mayores, son quienes corren el riesgo de desarrollar cuadros graves.

“Yo lleve a mi niño porque él es muy inquieto y cuando yo veo que él no está molestando sé que está mal. Le dolía mucho el cuerpo y una fiebre que no se le quitaba y yo me desesperé”, explicó Mónica Guzmán, quien acudió al hospital con su hijo de 7 años que presentaba fiebre y congestión nasal.

En cuanto al tiempo de evolución, la mayoría de las infecciones respiratorias virales leves y estacionales tienden a resolverse de forma espontánea en un periodo promedio de una a dos semanas.

En los casos que requieren hospitalización, que suelen ser pacientes con condiciones preexistentes o en etapas avanzadas de la vida, la duración del ingreso puede ser de solo unos días si no hay complicaciones mayores.

Aunque los pacientes de edad avanzada son golpeados con más fuerza por estos virus, la gran mayoría de las personas no necesita ser hospitalizada, ya que se trata de infecciones estacionales que se manejan en el ámbito de la consulta de emergencia.