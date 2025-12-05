Impulsan reforma de la ley de protección a los menores

La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Pérez, detalló la labor que se realiza dirigida a la reforma y actualización de la ley que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

Recordó que las labores sociales del CONANI buscan mantener el bienestar familiar con la supervisión ambiental adecuada para asegurarse de que el espacio donde viven los niños y adolescentes sea óptimo para su seguridad.

Dijo que junto a un equipo de expertos reforman la ley que instituye al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia para mantenerla en vigencia ante las necesidades de los infantes porque la misma fue promulgada hace 22 años.

La presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia habló además a los medios de comunicación sobre el editorial del Listín Diario titulado "Las precariedades que corroen la correccional de menores" en La Vega y destacó que ese organismo no se encarga de esa parte y recomendó preguntarle a la Procuraduría General de la República, sobre esas condiciones.

Al dirigirse a los presentes durante el desarrollo del Foro Internacional de Protección de la Niñez, realizado en el organismo, se refirió a la reforma de la ley 136-03 o Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana.

"El día de hoy se inscribe en el marco de la reforma y actualización de la ley 136-03 que estamos llevando a cabo en estos momentos", dijo y destacó el trabajo en conjunto que han mantenido con la primera dama Raquel Arbaje y el ministro de presidencia José Ignacio Paliza.

"El mes de junio se dio el primer banderazo por una comisión de alto nivel encabezada por la primera dama Raquel Arbaje; el ministro de la presidencia José Ignacio Paliza; el señor Henry Molina, del Poder Judicial, entre otras personalidades, tanto del gobierno como de la sociedad civil y organismos internacionales. Entonces, desde ese banderazo se conformaron las comisiones, y se ha estado trabajando", afirmó la presidente.

Tres etapas

"Esta revisión tiene tres etapas. Estamos en la fase final de la primera etapa, que es el diagnóstico y análisis de la ley, el cual ya se culminó, y en el día de hoy vamos a tener un debate sobre la pertinencia de esta ley”, dijo.

Dijo que se trata de un foro internacional, ya que estará acompañando, con una conferencia magistral, Esther Valenzuela, que es una abogada chilena experta en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes”.

Dijo que el resultado del diagnóstico ya lo presentaron al Directorio Nacional, que es la máxima autoridad de CONANI, y a esa comisión de alto nivel que, “como les decía, la encabeza doña Raquel Arbaje y el ministro José Ignacio Paliza. Eso va a terminar en ese estudio. En ese proceso estamos. Hoy vamos a ir presentando parte de sus resultados", dijo Pérez.

Habló también sobre los niños rescatados por el CONANI en busca de la toma de decisión más adecuadas para la infancia.

"Somos una comisión multidisciplinaria, donde está la Procuraduría, representada en la Fiscalía de Niños, Niños y Adolescentes; está CONANI y otras instituciones; el Ministerio de Trabajo, Interior y Policía y la Policía Turística”, detalló

Dijo que es un grupo multidisciplinario que acude a rescatar niños que están en situación de caída. “Eso es uno de los ejes que trabajamos aquí en CONANI, conjuntamente con todas esas instituciones que hemos mencionado y otras más”.

“Nosotros actuamos a través de denuncias por los distintos medios, pero también cuando vemos cualquier situación, damos la voz de alerta a la fiscalía para que entonces en conjunto ese grupo de rescate, en ese modelo de intervención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, trabajo infantil y peores formas de trabajo infantil, pérdida y movilidad, se hacen los rescates”, dijo Pérez.

Señaló que las labores sociales del CONANI buscan mantener el bienestar familiar con la supervisión ambiental adecuada para asegurarse de que el espacio donde viven los niños y adolescentes es óptimo para su seguridad.

"Se busca la familia para ver qué ha pasado”, dijo.

Agregó que ahí se integran otras instituciones que tienen que ver con el bienestar familiar para que esos niños sean devueltos, porque la mayoría de ellos tienen familia.

“Entonces buscamos la familia, pero le damos un seguimiento a esa familia, se hace un trabajo social para ver cuáles son los factores que han incidido en que ellos hayan mandado o hayan permitido que sus niños estén fuera de sus hogares", dijo.