Defensoría del Pueblo investigará caso de abuso sexual a menores en centro de detención en Santiago

Tras las denuncias de abusos sexuales y maltrato físico contra menores recluidos en el centro de detención de Santiago, la Defensoría del Pueblo se comprende a poner en marcha investigaciones de lugar para esclarecer los reportes.

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, confirmó que la entidad ha activado una "acción defensorial" y procederá a realizar una inspección exhaustiva del centro y otros espacios similares.

"Nosotros el lunes, la Secretaría General ha activado una acción defensorial y se va a hacer una inspección, no solamente en el caso de la cárcel, sino en otros espacios”, explicó Ulloa durante el acto de graduación de agentes de migración.

Según declaraciones de Ulloa, la Defensoría espera contar con un informe preliminar en el transcurso de la próxima semana para determinar la veracidad de las denuncias.

Maltrato en destacamentos

El funcionario aprovechó para señalar que la situación de los centros penitenciarios y los destacamentos policiales ha sido una "llamada de atención continua" para la entidad.

Ante la pregunta sobre los resultados de inspecciones previas en otros centros, el titular indicó que, de manera indiscutible, se ha encontrado evidencia de violaciones y maltrato a los detenidos.

El Defensor del Pueblo dijo que los destacamentos son los lugares donde los ciudadanos dominicanos perciben una mayor vulneración de derechos, y la institución ha intensificado su labor de supervisión en esos lugares en un 100%.

Según un reportaje realizado por Listín Diario, las niñas y adolescentes detenidas en Santiago son enviadas al destacamento policial de Pueblo Nuevo, donde permanecen en una celda con mujeres adultas, mientras esperan sus procesos judiciales.