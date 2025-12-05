Abinader asiste a graduación de 865 nuevos agentes migratorios

Con la presencia del presidente Luis Abinader, la Dirección General de Migración (DGM) graduó este viernes 865 nuevos Agentes de Reacción Rápida (ARR) y de la Unidad de Reacción Rápida (URR), iniciada por la institución para fortalecer la capacidad operativa del país en el sector migratorio.

El acto corresponde a la segunda y tercera promoción de ARR, contando con un total de 1,025 agentes capacitados por la institución migratoria.

El director de la institución, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, recordó que, en un inicio, la DGM operaba con recursos muy limitados, dependiendo casi totalmente del apoyo militar.

"A nuestra llegada a la Dirección General de Migración, se contaba únicamente con 228 agentes para combatir la migración irregular en todo el territorio nacional”, dijo durante el acto celebrado en el Coliseo Carlos Teo Cruz.

Lee Ballester destacó que la selección para esta segunda y tercera promoción fue rigurosa, incluyendo un proceso de entrevistas que se realizó para determinar sus aptitudes, competencias, evaluaciones psicológicas y pruebas psicométricas, así como la definición y evaluación de su vocación.

"Los estudiantes de entrenamiento fueron desplegados a realizar una pasantía operacional en las áreas de responsabilidad que les serán asignadas a partir de la semana próxima para alcanzar el objetivo de tener presencia en todos los territorios nacionales”, explicó.

El vicealmirante afirmó que la institución también ha fortalecido el aparato de inteligencia para llevar a cabo operaciones más efectivas.

Al concluir el acto, el director solicitó al presidente Luis Abinader apoyo gubernamental para continuar los procesos de formación migratoria a los jóvenes.

"Queremos solicitarle una vez más su apoyo al presidente, de manera que el próximo año podamos reactivar el Centro de Capacitación Migratorio con capacidad para 200 cursantes”, agregó.

Asimismo, el general Franklin Garris Peralta destacó que durante la capacitación, los agentes completaron un programa de formación intensiva en el cual recibieron entrenamiento militar, instrucción de campo, prácticas de tiro, manejo de armas no letales, primeros auxilios, gestión de emergencias, procedimientos de rescate, capacitación en derechos humanos con énfasis en la protección de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños y niñas en situación migratoria irregular, además de instrucción básica en idioma creole, además de inspección vehicular.

La actividad contó con la presencia los ministros de Interior y Policía, Faride Raful y Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. También el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, entre otros.

Para lograr la capacitación de los jóvenes, intervinieron entidades como la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), la Universidad del Caribe (UNICARIBE), entre otras instituciones educativas del país.

Se recuerda que en la primera edición fueron graduados 160 agentes en un acto también encabezado por el primer mandatario el pasado 31 de marzo de 2025.