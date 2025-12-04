Castro Marte llama a cumplir normas sobre movilización de estudiantes fuera de las escuelas

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, hizo un llamado a respetar de manera estricta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación (Minerd) para la movilización de niños, niñas y adolescentes fuera del aula o de las instalaciones escolares.

Recordó que las normas del Minerd son claras al señalar que toda salida escolar debe estar sustentada en un objetivo curricular, contar con el consentimiento escrito de los padres, y disponer de la autorización de la dirección del Distrito Educativo correspondiente, con notificación expresa a la Regional.

“Soy un abanderado del cumplimiento de todos los requisitos en lo referente a las movilidades estudiantiles. Nuestros estudiantes son cada vez más vulnerables, y las normas que protegen la relación entre la escuela y la familia están siendo más conocidas y aplicadas. Ahora, antes de que sea tarde, nos toca cumplir y crear conciencia”, expresó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a través de la cuenta de X del obispo.

CASO STEPHORA JOSEPH

Las declaraciones del religioso fueron publicadas luego de que saliera a la luz la denuncia sobre la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que falleció durante una excursión organizada por su colegio, en Santiago.

De acuerdo a la denuncia de Lovelie Joseph Raphael, la madre de la menor, Stephora falleció el pasado viernes 14 de noviembre en las instalaciones de la Hacienda Los Caballos, ubicada en Los Chivos, Gurabo, donde el centro educativo organizó un pasadía como parte de la premiación a los estudiantes destacados.

La madre afirmó haberse quejado de que la actividad, que incluía el uso de piscina para lo cual se le solicitó a la familia llevar un bañador, estaba expresamente prohibida por el Ministerio de Educación.

Lovelie dijo que el día de la tragedia recibió una llamada de un miembro del personal del colegio, solamente identificado como "el señor Aldryn", quien le informó falsamente que la niña “no se encontraba bien” y “estaba vomitando”, supuestamente ocultando la tragedia ya consumada.

Al llegar a la Hacienda Los Caballos, la madre aseguró que fue impedida de entrar al recinto por cerca de tres horas, mientras la zona se encontraba acordonada por agentes policiales.

Nuevo protocolo

A raíz de la muerte de la niña, la Dirección Regional de Educación 08, en Santiago, emitió el 21 de noviembre un nuevo protocolo para la realización de actividades y salidas educativas.

El documento establece una serie de requisitos que los centros deberán cumplir antes de autorizar cualquier actividad fuera del plantel.