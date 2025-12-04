Jueces celebran que la mora judicial dejó de ser un problema en Barahona

Los coordinadores del Departamento Judicial de Barahona celebran como un aspecto importante de la justicia en esta jurisdicción que, por primera vez en su historia, la mora judicial haya dejado de ser un problema, revelando que la han reducido a “cero”.

Los magistrados Joselin Moreta Carrasco y Miguel Ángel Figuereo Rodríguez, entrevistados en el programa “A Media Mañana”, el cual se transmite cada lunes y jueves, por varias frecuencias, dijeron que se trata de un hito histórico en la administración de justicia en este Departamento judicial.

Moreta Carrasco, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), explicó que este logro es el resultado de un proceso de modernización acelerado iniciado durante el proceso de la pandemia de la COVID-19, periodo en el cual el sistema de justicia “logró mantenerse operativo” pese a las restricciones sanitarias.

“Prácticamente a raíz de la pandemia iniciamos un trabajo encaminado a mejorar la administración de justicia en el departamento. Aun en medio de la crisis sanitaria, el sistema siguió funcionando, las audiencias siguieron desarrollándose y a nadie se le negó el acceso al sistema de justicia”, afirmó el magistrado.

Transformación tecnológica

El académico y juez coordinador del Departamento Judicial de Barahona, destacó, además, que la adecuación del sistema judicial a las nuevas tecnologías permitió no solo sostener los servicios, sino transformarlos de una manera estructural.

“Muchos ciudadanos vieron vulnerados sus derechos fundamentales durante la pandemia, sin embargo, la adecuación del sistema a la tecnología —incluyendo la realización de audiencias virtuales— vino a transformar el modelo tradicional de justicia y posibilitó el relanzamiento del Poder Judicial”, explicó.

Cero expedientes en mora

En tanto que el también coordinador de este Departamento Judicial, Miguel Ángel Figuereo Rodríguez, resaltó que en esta jurisdicción de Barahona no haya mora judicial, tras alcanzar un cien por ciento de respuesta en todos sus expedientes.

“Eso lo que significa que no existe un solo caso en mora y eso es gracias al esfuerzo, no solo de la comunidad de jueces de esta jurisdicción, sino a que hemos incorporado la tecnología al proceso judicial y esto ha sido un impacto positivo en el sistema de administración de justicia local”, expuso el magistrado Figuereo Rodríguez.

“Como todos saben, la mora judicial ha sido tradicionalmente uno de los grandes problemas del sistema, provocando retrasos y frustración en la ciudadanía demandante de justicia”, agregó el magistrado Joselin Moreta Carrasco.

Compromiso con la eficiencia

En ese sentido, las principales autoridades del Departamento Judicial de Barahona, reiteraron que continuarán fortaleciendo los procesos tecnológicos, la capacitación del personal, así como los mecanismos de gestión para garantizar una justicia más ágil, accesible y transparente para toda la población del Suroeste de la República Dominicana.