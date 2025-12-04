Jueves soleado y con temperaturas frescas

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se espera un ambiente mayormente soleado, con temperaturas frescas y con escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

El Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

En horas de la tarde se espera que estas lluvias continúen disminuyendo las lluvias y de ocurrir sería por la influencia de una vaguada y arrastre del viento, presentándose de forma gradual y poca duración en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís e incluso Santo Domingo y San Cristóbal.

No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias debido a la interacción de una débil vaguada al noroeste del país con viento del este/noroeste.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.