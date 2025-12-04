Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Jueves soleado y con temperaturas frescas

Cielo soleado

Cielo soleado

Cayena González

Santo Domingo, RD 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se espera un ambiente mayormente soleado, con temperaturas frescas y con escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

El Indomet no descarta la ocurrencia de lluvias sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

En horas de la tarde se espera que estas lluvias continúen disminuyendo las lluvias y de ocurrir sería por la influencia de una vaguada y arrastre del viento, presentándose de forma gradual y poca duración en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís e incluso Santo Domingo y San Cristóbal.

No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias debido a la interacción de una débil vaguada al noroeste del país con viento del este/noroeste.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.

