Jueza rechaza adicionar un día al caso Calamar; recesa audiencia por salud de Rafael Calderón

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó agregar un día más al calendario de audiencia del sonado Caso Calamar, y recesó el proceso para el próximo jueves 11 de diciembre, debido a la condición de salud del imputado Rafael Calderón, quien depositó un certificado médico.

La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión tras rechazar un pedido de los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes habían solicitado la adición de un día extra al calendario para poder avanzar en el conocimiento del juicio preliminar.

La jueza explicó que el Poder Judicial ya había agregado dos días adicionales al calendario (el lunes 8 y el martes 9 de diciembre) para continuar con el proceso. Sin embargo, debido al nuevo aplazamiento, indicó que ya no era necesario considerar un día más.

El pedimento original de agregar un día adicional había sido solicitado la semana pasada por la abogada Laura Acosta, del consejo de defensa de Gonzalo Castillo. No obstante, en la audiencia de hoy jueves, la abogada manifestó que ya no lo consideraba necesario si el tribunal le permitía presentar sus conclusiones en un solo día.

Llamado al cumplimiento del cronograma

La jueza sostuvo que ha hecho un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de cumplir con el cronograma establecido, enfatizando que "No se trata de agregar días, se trata de cumplir el cronograma tal cual como lo habíamos previsto."

"No sirve de nada agregar tantos días con la disposición de salud que siguen presentando los ciudadanos," sentenció la jueza, indicando que la situación ha demostrado que el problema no es la falta de días, sino la ejecución de las fechas ya agendadas.

Tribunal advierte sobre vacaciones

El tribunal también abordó otras situaciones presentadas durante la audiencia, como vacaciones de abogados, ante el planteamiento de la abogada Ingrid Hidalgo sobre sus vacaciones de oficina.

La jueza fue enfática: "Los jueces no tomamos vacaciones colectivas... nosotros estamos aquí para conocer audiencias los días laborables."

Petición de desglose

El tribunal rechazó la petición de desglose solicitada por la abogada Ingrid Hidalgo, representante de la imputada Natalia Hernández.

La decisión se basa en la "situación procesal" de la imputada, ya que los debates han concluido. Desglosarla en este momento "sería contrario a lo que establece el artículo 64 de nuestra normativa," afirmó la jueza.

Próxima audiencia el jueves 11 de diciembre

El tribunal aplazó el conocimiento del juicio preliminar para el próximo jueves 11 de diciembre, debido al certificado médico depositado por el imputado Rafael Porfirio Calderón, que establece una disposición médica de siete días.

La magistrada concluyó con la esperanza de que, en la nueva fecha, todas las partes puedan presentarse y así evitar más dilaciones en este proceso que inició sus debates en mayo de 2025.