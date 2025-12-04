Juramentan nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral

El presidente Luis Abinader junto al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) juramentó este jueves a los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral.

Los jueces juramentados del Tribunal Superior Electoral son: Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad además, para continuar como presidente, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

En la actividad fueron juramentados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, por un período de cuatro años.

Asimismo, durante el acto realizado en el salón de Embajadores del Palacio Nacional, también fueron juramentados los jueces suplentes: Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.

Estos fueron elegidos por el CNM, tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.

La reunión fue convocada por el presidente Luis Abinader tras haber concluido las cuatro rondas de vistas públicas en las que se evaluaron 81 de 83 postulantes, que expusieron al pueblo dominicano sus méritos y trayectoria profesional.

Durante la juramentación también estuvo presente el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Además, es importante mencionar que el Consejo Nacional de la Magistratura designó dos mujeres, y con esto manda un mensaje de que está dándole cumplimiento al artículo 39.5 de la Constitución.

En la misma participaron todos los integrantes, encabezados por Abinader, quien lo preside, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.