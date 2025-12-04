Codue llama a preservar la prudencia en la calles y resguardar la armonía familiar en Navidad

La entidad representante de la comunidad evangélica de la República Dominicana, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), pidió al pueblo dominicano vivir bajo las medidas de seguridad, paz social y preservación de la vida las festividades navideñas.

Feliciano Lacen, pastor y presidente de esta organización, resaltó que el mes de diciembre debe ser un tiempo para reforzar los valores cristianos y actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta la sociedad.

Lacen indicó que, a pesar de que la Navidad es un momento de alegría y reencuentro, también se convierte en una época de riegos, por ende, hizo un llamado a mantener un manejo prudente en las calles, reduciendo la violencia y protegiendo el ambiente familiar.

“Nuestra nación necesita que aprovechemos estas fechas para promover un espíritu de reconciliación, respeto y armonía. La verdadera celebración nace del amor y del compromiso con el bienestar del prójimo”, expresó.

El presidente del Codue destacó que es necesario evitar el consumo de alcohol mientras se conduce, recordando que la irresponsabilidad al volante sigue siendo una de las causas principales de tragedias durante estas fechas.

Además, realizó un llamado a las iglesias, líderes comunitarios y familias a ser promotores de paz, apoyo, acompañamiento y esperanza de quienes enfrentan situaciones difíciles.

«Más que luces, música o regalos, este tiempo exige que volvamos a lo esencial: conectarnos con nuestro creador y celebrar el nacimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres y se dio a sí mismo en rescate por todos. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad», concluyó.