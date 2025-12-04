Gobierno comienza con la distribución del Bono Navideño a beneficiarios de Supérate

El Gobierno dio inicio a la distribución de “la brisita navideña supérate 2025”, a través de transferencia electrónica, del Bono Navideño a un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos siete beneficiarios que reciben el subsidio aliméntate, otorgando RD$1500 adicionales a los mil 650 que ya reciben mensualmente, totalizando RD$ 2,180,860,500.

El comienzo del evento fue marcado por un clic en una pantalla digital realizado por Gloria Reyes, directora del programa Supérate, en señal de que iniciaron las transferencias monetarias a las cuentas asociadas a las tarjetas Supérate.

Comienzo del evento marcado por un clicfuente externa

Siendo este un método de pago utilizado por los beneficiarios del subsidio Aliméntate. Este proceso también se llevó a cabo en las provincias de Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y el municipio de Santo Domingo Este, donde funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social Supérate estuvieron apoyados por autoridades locales.

La acción emprendida por la funcionaria que supervisa la política de protección social se origina en una iniciativa del presidente Luis Abinader, diseñado para ofrecer recursos financieros a las familias beneficiarias de manera digna, justa y transparente, utilizando las transferencias electrónicas para que puedan disfrutar de la Navidad con el espíritu festivo típico de los dominicanos.

La realización simultánea de este evento en las cuatro regiones del país refleja el compromiso y la responsabilidad de las autoridades del Gobierno de Abinader, que este año establece un precedente entregando este beneficio solo cuatro días después de comenzar diciembre.

Reyes, acompañada por Augusto de los Santos, director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben); Modesto Guzmán, director general de Desarrollo de la Comunidad; Shade Medina, concejal del Distrito Nacional; y Marcos Moore, director del Distrito Nacional de Desarrollo Social Supérate, compartió los detalles de “La Brisita de Supérate” con los integrantes de las familias beneficiarias que estuvieron presentes en la actividad.

El evento incluyó un almuerzo navideño acompañado de villancicos y la visita de Santa Claus.

La entrega del Bono Navideño a las familias beneficiarias coincide con el pago del aguinaldo o sueldo 13 a los empleados del sector público, quienes han comenzado a recibir su pago desde este jueves, permitiéndoles así planificar de manera efectiva y oportuna su celebración navideña.

Beneficiarios de supérate en la actividad “La brisita Navideña”fuente externa

¿Suficiente para una cena decente?

“Bueno, la ayuda es bienvenida porque de algo a nada, hay mucha diferencia. Pero, ¿suficiente para una cena?, Ay, no con los precios que tienen los víveres y las carnes hoy en día... uno lo estira, pero no da para una cena decente de Nochebuena para mis tres muchachitos y yo. Es un buen empujón, eso sí”, expresó Alejandra Ramírez, una de las beneficiarias.

Los beneficiarios del programa planean destinar la mayor parte del bono de RD$1,500.00 a la compra de los alimentos esenciales para la cena navideña: Arroz, Guandules y pollo o cortes económicos de cerdo.

Esta decisión se debe al elevado costo actual de estos productos básicos, que son la base de la alimentación y de los platos tradicionales dominicanos, como el moro de Guandules.

Los beneficiarios señalan que el bono, aunque insuficiente para una cena completa, es crucial para asegurar estos elementos fundamentales.

Durante la actividad Altagracia Núñez, también beneficiaria manifestó que: “Es una bendición aunque no es la fortuna, para mí es un gran alivio. Yo vivo sola con mi nieta y entre la pensión y esto, uno hace magia. Pero la realidad es que el pollo y la carne de cerdo están muy caros”.

EL costo aproximado de estos alimentos varían con frecuencia, sin embargo, mayormente estos son los precios más comunes.

El arroz por 10 libras está entre RD$ 395.00 y RD$ 464.00, y un saco de 50 libras puede costar entre RD$ 1,750.00 y RD$ 2,315.00; el pollo entero fresco por libra está alrededor de RD$ 74.00 a RD$ 82.00, mientras que el filete de pechuga por libra se encuentra entre RD$ 159.00 y RD$ 164.00; y los guandules frescos por libra tienen un costo de RD$ 169.00 a RD$ 224.00, con los enlatados de 15 onzas entre RD$ 100.00 y RD$ 155.00.

Esto subraya la importancia del subsidio para garantizar los elementos fundamentales de las comidas tradicionales ante el alto costo de la canasta básica.