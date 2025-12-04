¿Cómo se entregará el bono navideño? Te contamos

Desde este jueves 4 de diciembre, 2.6 millones de dominicanos serán beneficiados con la entrega de RD$ 1,500 como parte del programa gubernamental “Brisita Navideña”.

En esta edición del programa de ayuda social, será entregado en las modalidades, física y electrónica, segmentado para beneficiarios del programa Supérate y para ciudadanos que no perciben esta ayuda.

Un millón cuatrocientos mil beneficiarios del subsidio “Aliméntate” recibirán vía transferencia electrónica en su tarjeta RD$1,500 adicionales a los RD$1,650 que reciben cada mes para productos de la canasta básica y que son utilizados en supermercados, colmados y minimarkets.

Los tarjetahabientes de Supérate podrán consultar el balance adicional del bono navideño en los establecimientos comerciales de costumbre.

La titular de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes, explicó que para el cambio de modalidad se tomó en cuenta el hecho de que entre las personas beneficiarias de los subsidios hay un segmento considerable de adultos mayores y mujeres embarazadas, así como también, de personas con algún tipo de discapacidad.

Mientras que el Gabinete Social distribuirá un millón 200 mil tarjetas físicas, para personas que no son beneficiarias del programa Supérate, completando así los 2.6 millones de beneficiados.

Para recibir la ayuda social en su formato físico, destinada a la celebración de Nochebuena el 24 de diciembre, el gobierno señaló que será a través de las gobernaciones, juntas de vecinos, iglesias y organizaciones comunitarias para asegurar que llegue a cada hogar seleccionado del país.

Los y las beneficiarias de los subsidios sociales que son transferidos a través de la tarjeta Supérate no podrán activar el bono navideño en su formato físico, ya que serán bloqueados en esa modalidad, para aportar mayor transparencia al proceso.

Otras ayudas

La Dirección de Asistencia Social (DAS) complementará estas acciones con la distribución de alimentos crudos en comunidades previamente identificadas, mientras que los programas de Comedores Económicos reforzarán las cenas navideñas en el país.