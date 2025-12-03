Zoodom niega importación de especies venenosas al país

El Parque Zoológico Nacional (Zoodom) afirmó que es falsa la información que circula en redes sociales sobre la supuesta importación de serpientes venenosas, como parte de una donación de animales provenientes del centro de rescate de especies exóticas de Puerto Rico.

La institución precisó que en ningún momento se han incluido serpientes venenosas en la solicitud, destacando además que “en la vecina isla no existen este tipo de animales”, por lo que calificó como "malintencionadas" las versiones que buscan afectar la imagen de Puerto Rico como territorio libre de especies ponzoñosas.

Zoodom informó que las únicas especies solicitadas al centro de rescate fueron caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus, todos bajo los protocolos establecidos para traslados de fauna en cautiverio.

Respecto a los monos rhesus, el Zoológico puntualizó que no se ha registrado en Puerto Rico ningún caso de transmisión de herpes de estos animales hacia seres humanos.

Explicó que los ejemplares fueron incautados por las autoridades puertorriqueñas debido a su uso inapropiado para fotografías con turistas en parques y espacios públicos.

Finalmente, el Zoodom indicó que actualmente se encuentra en proceso de gestionar ante la Dirección General de Ganadería el permiso zoosanitario, así como el permiso de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente, documentos indispensables para la introducción legal de cualquier especie animal al territorio dominicano.