Indomet pronostica miércoles soleado con temperaturas frescas y pocas lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se espera un ambiente mayormente soleado y con escasas lluvias en gran parte del territorio nacional.

No obstante, no se descarta la ocurrencia de lluvias debido a la interacción de una débil vaguada al noroeste del país con viento del este/noroeste.

Se espera que estas lluvias se generen en la tarde hasta primeras horas de la noche sobre Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Elías Piña y El Gran Santo Domingo.

De igual forma, el Indomet pronostica probables chubascos aislados y débiles en poblados próximos a la costa Atlántica.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la noche y madrugada, debido al mes y época del año.

Estas condiciones favorables se esperan principalmente zonas de montañas y los valles en el interior del país, donde también son probables nieblas o neblinas al final de la madrugada y primeras horas del día.