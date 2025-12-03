Ideice da inicio al XVI Congreso 2025 con expositores e investigaciones sobre calidad educativa

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) lanzó este Martes el Décimo Sexto Congreso Internacional 2025 con la asistencia de 242 expositores de 14 países distintos y la difusión de 140 investigaciones.

El evento tiene como lema “Educación de calidad: desafíos y oportunidades para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la evaluación y la investigación”.

Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo de Ideice, mencionó que esta edición ofrece un programa

“interesante”, que incluye conferencias magistrales, discusiones, mesas redondas, talleres prácticos, presentaciones de pósteres y la exposición de investigaciones y experiencias innovadoras.

Además, subrayó la inclusión de demostraciones tecnológicas tales como realidad aumentada, simulaciones y videojuegos educativos, que presentan nuevas metodologías y oportunidades de aprendizaje.

Andújar Avilés sostuvo que la investigación y la evaluación son cruciales para que la educación se convierta en un motor de desarrollo social.

“Aquí se encuentra su relevancia: actúan como el puente que conecta la comprensión profunda de los problemas y la creación de acciones que puedan generar un impacto real y duradero”, enfatizó.

Tambien presentó los temas centrales del Congreso, enfatizando su importancia para la calidad de los procesos educativos.

Asimismo, destacó las iniciativas más relevantes de su gestión, incluyendo el PREIET, los Fondos Concursables de Investigación, la expansión del programa Conoce tu Regional Investigando y la reinvención de Joven Investigador.

Estas medidas son parte del plan de trabajo que respalda esta edición del congreso, concebida como un foro para el análisis, el intercambio de ideas y la colaboración entre actores educativos tanto nacionales como internacionales.

El viceministro Oscar Amargós, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Cams García-Mella, destacó durante su intervención la historia del Congreso y afirmó que se ha convertido en un evento anual esencial para la comunidad educativa.

Definió la ocasión como una oportunidad que cada año reúne a la misma comunidad educativa con el fin de compartir, presentar evidencias y resultados de investigaciones que son de gran utilidad para avanzar en la creación de un sistema educativo de alta calidad.

“El ministro Luis Miguel De Camps García-Mella y todo el equipo que lo acompaña agradecemos a Ideice por llevar a cabo con seriedad y dedicación un evento que ha pasado a ser parte fundamental de la Agenda Nacional de Mejora Educativa, como este Congreso”, resaltó Amargós.

Luego de la ceremonia de apertura, el matemático, economista y escritor portugués Nuno Crato, exministro de Educación y Ciencia de Portugal, ofreció una conferencia magistral titulada: “El currículo: punto de inicio de toda enseñanza”.

El programa del Congreso se extiende a lo largo de tres jornadas, que incluyen cinco conferencias destacadas, 15 talleres prácticos conducidos por 16 expertos, tanto nacionales como internacionales, y un coloquio previsto para el jueves 4 de diciembre.

Este evento llevará por título “Datos que transforman: evaluación, investigación y tecnología al servicio de la calidad educativa” y contará con la dirección de Jesús Andújar Avilés y Julián Álvarez, quien es el director de Evaluación e Investigación del Ideice.

Participación internacional del Congreso Ideice 2025

El encuentro contará con la presencia de 30 ponentes internacionales provenientes de países como Corea del Sur, Estados Unidos, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial, Portugal, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Venezuela, Brasil, Cuba y Ecuador.

Estos profesionales compartirán sus conocimientos y experiencias mediante conferencias, talleres y presentaciones que enriquecerán el intercambio académico.

El congreso es una iniciativa organizada por el Departamento de Divulgación Científica del Ideice, destinada a investigadores, evaluadores, gestores educativos, personal docente, educadores en aulas y estudiantes de pedagogía, reafirmándose como uno de los principales espacios para la reflexión y la actualización sobre la calidad educativa en Latinoamérica y a nivel global.