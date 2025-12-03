La huella imborrable de Rossi: maestra que falleció en el Jet Set

Las puertas de la casa de Humberto de la Rosa se abren, él ofrece una amable sonrisa y enseguida dispone de su tiempo para hablar sobre una herida que todavía no ha sanado: la muerte de su hija Rossi en la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025.

Rossi de la Rosa Ortega tenía 45 años de edad cuando falleció en el desplome del techo de la discoteca, el mismo que provocó el deceso de 236 personas y dejó cientos de heridos.

Conforme a las palabras de Humberto, el cuerpo de Rossi permaneció entre los escombros del colapso desde el 8 de abril hasta el día 11, cuando fue recuperado por los organismos de socorro.

Además, su familia aseveró en una entrevista con reporteros de Listín Diario, que era la tercera vez que visitaba el centro nocturno.

Una maestra inolvidable

Rossi era licenciada en educación inicial, pero la vida la llevó a impartir clases de educación artística, una materia donde los bailes y las obras dictan los rumbos de la docencia.

Laboraba en la Escuela María Trinidad Sánchez en Santo Domingo Norte y según las palabras de su papá, era "la armonía de su escuela".

"Ella era única en su grupo. Ella era la armonía de su escuela. A pesar de no ser técnico distrital, como maestra, siempre la dirección del Distrito le tenía su lugar aparte y la invitaba a formar parte de los equipos que dirigían la artística", comentó.

El impacto del fallecimiento de Rossi, dentro del área que desempeñaba funciones y el centro educativo donde ofrecía sus servicios, fue sin igual.

Colegas y alumnos mostraron su apoyo con la familia afectada por el suceso del 8 de abril; incluso, Humberto narró cómo el plantel educativo llegó a suspender las clases por la pérdida de la educadora.

"Fue tan fuerte como fue en esta casa. La directora de ella se mantuvo todos esos días dando apoyo moral y dando apoyo físico. Ella suspendía clases, no tenía que ver si el Ministerio se lo permitía", recuerda.

El afecto, el calor y el apoyo de las personas eran aliento para una familia que necesitaba de respaldo.

"Nosotros no perdimos nunca el cariño de la gente. La gente demostró que aquí había una persona muy grande", reflexiona.

Un significado especial

La huella y el legado de la maestra aún siguen intactos en la memoria de su padre que ha escrito durante siete meses distintos poemas para honrar su memoria.

"La última foto" y "Cada 8 de abril" son dos de las poesías que recordó haber redactado. Asimismo, 'Nando' indicó que su hija era una persona "universal", por su capacidad para compartir con su entorno sin distinciones.

"Universal porque interactuaba con niños, adultos, jóvenes, primos, hermanos, tíos. A veces yo digo 'demasiada hija para tampoco padre', porque a pesar de que me mantuve con mis hijos, todavía yo no me conformo", dice.

Dos hijos, un joven de 29 años y una joven de 17 años, no tienen a su madre hoy con vida. El tema todavía remueve las fibras más sensibles de la madre, los dos hermanos y el progenitor de Rossi de la Rosa Ortega.

La tragedia

La tragedia en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, ocurrió la madrugada del martes 8 de abril de 2025, cuando el techo del local colapsó durante un concierto del cantante Rubby Pérez, dejando 236 fallecidos.

El edificio, que operaba como discoteca desde 1994 en una estructura originalmente construida para un cine hace 52 años, tenía un techo de losa enorme sin columnas que aliviara la carga, según los resultados de una investigación ordenada por las autoridades.

Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, fueron detenidos por homicidio involuntario debido a supuesta negligencia en el mantenimiento de la estructura y por no actuar tras las advertencias de riesgo.

Un tribunal negó que siguieran en prisión. Se han reportado diversas querellas contra ellos y también acuerdos con víctimas sobrevivientes y familiares de personas que perdieron la vida.

Los fiscales acusan a Antonio Espaillat de recibir fotos y videos de goteras y deterioro del techo vía Manuel Jiménez Mateo, incluyendo caídas de escombros sobre plafones. El documento de acusación señala que Maribel Espaillat, administradora, reportó plafones caídos el 24 y 28 de marzo de 2025, instruyendo revisiones sin soluciones técnicas.

Los fiscales dicen en su acusación que el 5 de abril, la joven Carolina del Rosario de la Cruz captó en video la caída de escombros del techo y que la respuesta del personal fue moverla a otra área y limpiar el material. Ese mismo día, el empleado Gregorio Adames Arias (Gregory) recogió escombros y removió plafones sueltos, informando de esto a Antonio vía Maribel.

El 7 de abril en la mañana, Gregorio observó que la situación seguía igual y lo reportó nuevamente. Manuel y José Luis García Jiménez acudieron a sustituir plafones y encontraron que no estaban húmedos, sino rotos, lo que indicaba que no era solo agua lo que afectaba la estructura. También drenaron agua acumulada en lonas azules colocadas entre el techo y el plafón, medida que el Ministerio Público considera “inadecuada”.