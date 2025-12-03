¿Cómo están los precios de la canasta navideña?

Se aproximan las festividades de fin de año, cuando las familias se reúnen y comparten los mejores platos de su cocina en la mesa entre seres queridos.

Aunque el mes de diciembre es de muchas alegrías y celebraciones, también es un período cuando las personas incurren en gastar más dinero que en cualquier otra temporada, debido a que compran ropas para estrenar en fechas especiales, regalos para los suyos y, el gasto inevitable en las familias, la cena navideña.

Periodistas de este medio realizaron un recorrido por distintos mercados del Distrito Nacional para ver cómo andan los precios de los alimentos que componen la canasta navideña.

Algunos de los comestibles que se mantienen en su precio estándar es el arroz, que ronda entre RD$35 a RD$40 la libra dependiendo de su clasificación; el medio galón de aceite que se estila desde RD$300 a RD$315; el cartón de huevos de 30 unidades desde RD$190 hasta RD$220; el pollo entre RD$75 y RD$85 la libra; la carne de res refleja un aumento de 10 pesos, costando a la fecha RD$175 y RD$190 la libra; la carne de cerdo igualmente presenta un aumento de 5 y 10 pesos, con un precio actual de RD$125 y RD$135 la libra.

Por otro lado, los víveres como el plátano verde con un costo entre RD$30 y RD$32 la unidad; la libra de yuca a RD$30; la papa entre RD$35 y RD$40 la libra; los guineos verdes entre RD$6 y RD$7.

Asimismo, la habichuelas rojas y los guaduales secos, productos que reinan en las cenas navideñas están a un precio de RD$80 la libra; el ajo importado RD$180 la libra; el conocido por muchos como ají morrón presenta una reducción de precio significativa, tras el paso de la tormenta Melissa aumentó a RD$180, mientras que ahora cuesta RD$80 la libra; el tomate también con un costo de RD$80 la libra y la cebolla entre RD$60 y RD$70 la libra.

En el caso de la verdura al igual que otros vegetales presenta un bajón de precio importante después del paso de la temporada ciclónica, que antes presentaba un precio oscilante de RD$100 y RD$150 el paquete, actualmente se mantiene entre RD$50 y RD$75.

Comparados los precios de algunos productos con semanas anteriores, se evidenció que continúan estables; sin embargo, se espera que en los próximos días los precios suban, así lo aseguran comerciantes de distintos establecimientos.

Según informa “El Tío”, vendedor del mercado de Villa Consuelo, los vegetales se van a mantener con el precio bajo, debido a que las lluvias ya desaparecen, por lo que manifestó que los precios actuales muy probable se mantengan iguales.

En cambio, Plutarco de la Rosa, carnicero en el Mercado Nuevo de la Duarte, aseguró que los precios de las carnes aumentarán en el transcurso de los próximos días y que “hoy están a un precio pero que mañana no sé sabe”.

“Los comerciantes no son tontos, en estas fechas ellos suben todo, aunque puedan conseguirlo al mismo precio, ellos saben que en estos días se mueve dinero y la gente se pone loca comprando”, expresó Fernando Morillo, comprador del mercado de Villa Consuelo.

A pesar de que para muchos consumidores los precios están por las nubes, se espera que los productos principales que componen la canasta navideña sigan en aumento por las festividades que se aproximan.