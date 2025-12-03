Confiscan 114 paquetes de cocaína

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) coordinados por el Ministerio Público, incautaron un alijo de 114 paquetes de cocaína, durante una operación conjunta y combinada desarrollada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Los equipos operativos, atendiendo a una alerta relacionada con una embarcación, dirigiéndose a costas dominicanas con posible alijo de sustancias controladas, desplegaron labores de interdicción interdicción (aérea, marítima y terrestre) para interceptar la lancha y neutralizar la operación.

Luego de varias horas de intenso seguimiento, los tripulantes, al notar la presencia de las unidades, aceleraron la marcha de la embarcación, procedieron a lanzar varias pacas de presuntos narcóticos a las aguas del Mar Caribe, logrando evadir la persecución, dirigiéndose hacia el sur franco.

Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda y rastreo a varias millas náuticas al Sur del municipio de Baní, logrando recuperar, cuatro pacas, conteniendo un total de 114 paquetes de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

"En estos momentos, helicópteros, lanchas y equipos de reacción terrestre, se mantienen desplegadas en todo el lugar, en busca de posibles ilícitos, asi como de los tripulantes de la embarcación", señaló el comunicado de prensa del organismo antinarcóticos.

Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, con apoyo de organismos internacionales, han reforzado las operaciones de interdicción, marítimas, aéreas y terrestres, para negar el uso de sus aguas jurisdiccionales a las estructuras de narcotráfico internacional.

Los 114 paquetes confiscados en esta operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso exacto del alijo.