Respaldan frenar importaciones de limón por plagas

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) expresó ayer su respaldo a la solicitud del Clúster del Limón de República Dominicana para que el Ministerio de Agricultura detenga las importaciones de ese cítrico provenientes de países donde se han confirmado plagas y enfermedades que podrían amenazar la producción nacional.

Wilfredo Cabrera, presidente de Confenagro, advirtió que plagas como la mosca del Mediterráneo, el trips de las maravillas, la leprosis de los cítricos, la mancha negra y, de manera especial, el Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), representan riesgos fitosanitarios de alto impacto y podrían afectar no solo los cítricos, sino también cultivos esenciales como el plátano y el banano.

“La sanidad vegetal es un asunto de seguridad nacional. No podemos permitir que enfermedades presentes en otros países entren a nuestro territorio y destruyan décadas de trabajo de miles de familias productoras”, afirmó Cabrera.

El presidente de Confenagro llamó al Ministerio de Agricultura a reforzar los controles fitosanitarios en puertos, aeropuertos y puntos de entrada.

También a suspender de manera preventiva las importaciones de limón desde países donde estén presentes estas plagas, hasta garantizar un nivel de riesgo cero para la producción local.

fuerte inversión

Cabrera destacó que el sector agropecuario ha invertido fuertemente en tecnificación, productividad y calidad.

Consideró que cualquier descuido en materia sanitaria podría tener consecuencias económicas y sociales graves para el país.

“Respaldamos plenamente la solicitud del Clúster del Limón porque proteger nuestra agricultura es proteger la seguridad alimentaria, el empleo rural y la estabilidad del campo dominicano”, indicó.

Clúster del Limón agrupa a los productores de Lima, Limón y Cítricos de la República Dominicana, Fundada el 14 de junio del 2018, según se destaca en su página web institucional.

En su comunicado, la entidad asegura que defienden a más de 10 mil familias productoras que viven del limón y exportan con esfuerzo a mercados exigentes.

El Clúster del Limón de la República Dominicana, Inc., es una organización sin fines de lucro que congrega a productores de limones, cítricos y actores de toda la cadena de valor en el país. Se enfoca en promover el desarrollo del cultivo de cítricos mediante eventos educativos, prácticas agrícolas y talleres, orientados hacia la adopción de buenas prácticas agrícolas.