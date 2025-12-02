Pocas mujeres reciben 30 años de prisión en RD; el caso de Ammy Hiraldo Peña es uno de ellos

La sentencia de 30 años de prisión impuesta a Ammy Hiraldo Peña por la muerte de Yennely Duarte Hilario se suma a las pocas condenas de tres décadas dictadas contra mujeres en República Dominicana en los últimos años.

De al menos 27 condenas a mujeres registradas en los últimos años en la página web de la Procuraduría General de la República, por robo, homicidio y otros delitos, al menos ocho casos han recibido esta sentencia.

Para el jurista Tomás Castro, las mujeres son condenadas en mayor proporción a 15 y 20 años de cárcel porque los dominicanos, incluyendo la justicia, tienen “una empatía profunda” con ellas debido a que son vistas como víctimas y no como agresoras.

“El sistema considera a las mujeres más que como agresoras, como víctimas, en razón de su delicadeza, en razón de que son madres, de que son esposas, de que son hijas, y todas esas consideraciones están contenidas, aunque no en la norma penal, pero sí están contenidas en la psiquis de los jugadores”, dijo en una llamada a Listín Diario.

Castro entiende que los casos de condenas de 30 años en contra de mujeres registradas en los últimos años, son “excepcionales” y se toman en consideración varios factores, incluyendo a la persona que ha sido víctima, en especial cuando se trata de muertes a otras mujeres y niños.

Como ejemplo de estos casos, además de Ammy Hiraldo Peña, quien causó la muerte de Yennely Duarte Hilario en marzo de 2024, está la condena en mayo de 2021 contra Kathy Mena, acusada de ultimar a su hijo de dos años a través de una golpiza en la ciudad de San Francisco de Macorís.

Contrario a esta postura, para la periodista y abogada Wanda Méndez, esto se da debido a que las mujeres no suelen delinquir y representan el 2.70% de la población penitenciaria nacional, por lo que esto se refleja en las pocas condenas que existen en contra de mujeres.

Una visión parecida de estos casas, la tiene el jurista Yan Carlos Martínez Segura, quien indica que las condenas a 30 años tienen un factor sociológico, debido a que el índice de violencia más grande están en hombres.

“Yo estoy convencido de que la razón por la que hay menos condenas a las mujeres a 30 años es por el factor sociológico de que la mujer no suele, ni se involucra en temas de asesinato. Para entender el tema de los 30 y de los 20 hay que distinguir el tipo de crimen que estamos hablando”, explicó a Listín Diario al expresar que la mayoría de casos en que las mujeres están involucradas envuelven a otras feminas.

Sumado a esto dice que cuando las condenas fuertes la mujer “tenía la intención de matar a alguien y en ese momento cuando cometió el acto se pudo acreditar que hubo un seguimiento y un plan para matar”.

Otros casos

Aunque no todas las condenas son registradas en la Página Web de la Procuraduría General de la República, existen en los últimos años condenas a 30 años de cárcel a mujeres.

En febrero de 2023, Ramona Antonia Aybar Medrano, fue condena a pena maxima por el asesinato de Lucia Vallejo Acevedo, en un hecho ocurrido en el sector Yaguate, de San Cristóbal.

El hecho de sangre ocurrió la noche del 8 de agosto de 2022, cuando Aybar Medrano, quien era prestamista, se presentó a la casa de Vallejo Acevedo con un cuchillo, y la apuñaló porque esta le debía 25 mil pesos.

En septiembre de 2023 el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, condenó a Joana Gómez y/o Johanny González, a 30 años por lanzar ácido del diablo en contra de Danircia de la Cruz Batista.

El 21 de febrero de este año fue condenada a 30 años de cárcel Mairelys Francheska Guzmán, hallada culpable de tentativa de homicidio voluntario, violencia intrafamiliar agravada e incendio de vivienda en perjuicio de su pareja, Alejandro Valera Rodríguez.

El 16 de mayo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, condenó a 30 ños a Michel Santana acusada de quemar la mano de su hija de siete años de edad.

El 8 de marzo de 2024, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, Guzmán roció gasolina sobre el cuerpo de su pareja, y le prendió fuego tras haber incendiado previamente la puerta de la vivienda.

La víctima logró apagar las llamas al ingresar a la ducha y fue auxiliado por un amigo, quien lo trasladó a recibir atención médica.

Otra condena de este tipo la recibió Alejandrina Jiménez, en mayo de este año, quien fue acusada de asesinar a la compañera sentimental de su expareja. Este hecho que cobró la vida de Luisa Ferreras Gómez ocurrido el 28 de diciembre de 2023, en un sector del kilómetro 14 de la autopista Duarte.

Por último y también este 2025, el pasado 13 de noviembre, fue sentenciada Nicole Cruz Rodríguez, acusada de causar la muerte, junto a Diego Alberto Gómez Castillo (Diego) de Creylin Radhamés Ramírez Pujols, mientras intentaban asaltarlos .