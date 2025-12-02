Abinader convoca al CNM para la escogencia de jueces que integrarán la SCJ y el TSE

El presidente Luis Abinader convocó para este martes, a las 7:00 de la noche, al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para dar inicio al proceso de la escogencia de los nuevos jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Según se informó a través de un comunicado de prensa, la reunión se llevará a cabo en el Salón Privado del Palacio Nacional y forma parte del proceso institucional para la renovación de ambas altas cortes.

En esta sesión, el CNM evaluará los perfiles propuestos y procederá a la selección final de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, luego de un proceso en el que, durante cuatro rondas de sesiones, fueron evaluados 81 de los 83 aspirantes a las altas cortes.

Estas evaluaciones se realizaron en cuatro intensas jornadas de trabajo que incluyeron entrevistas, revisión de méritos y análisis de trayectoria profesional.

En total, los consejeros deberán elegir 15 magistrados para ocupar las vacantes: cinco jueces para la SCJ y otros cinco, incluyendo cinco suplentes, para el TSE.

En la reunión participarán, además del presidente Abinader, quien preside el Consejo, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, magistrada Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.