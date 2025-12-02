Paso rápido: RD Vial instala nuevos lectores RFID en los peajes y elimina la digitación del TAG

A partir de este martes, los usuarios de Paso Rápido no tendrán que compartir ni digitar manualmente el número de su TAG en los peajes, según informó Hostos Rizik, director ejecutivo de del Fideicomiso RD Vial.

Explicó que han instalado nuevos lectores RFID de respaldo en toda la red, los cuales permiten validar el paso del vehículo incluso si el TAG presenta fallas en los carriles exclusivos.

Desde hace un tiempo, usuarios de los peajes que usan los carriles del paso rápido han denunciado una serie de dificultades que incluyen fallas en la lectura del dispositivo (sello electrónico), errores en los cobros o duplicidad de cargos, entre otros.

La implementación de esta tecnología, según Rizik, aumenta la protección a los usuarios, reduce el riesgo de fraudes y mejora la fluidez en los puntos de cobro, representando un avance significativo en la modernización del sistema vial del país.

“A partir de hoy, no es necesario compartir el número de su TAG de Paso Rápido; queda eliminada la digitación manual en el sistema de peajes. @RD_VIAL ha instalado nuevos lectores RFID de respaldo, que permiten validar el paso si tú TAG presenta fallas al momento de la lectura en los carriles exclusivos. Esto protege a los usuarios, evita fraudes y mejora la fluidez en los peajes. Seguimos modernizando la red vial del país” expresó el funcionario en sus redes sociales.

¿Qué es el paso rápido?, RD-Vial lo explica como un dispositivo electrónico que tiene integrado una antena, la cual se comunica con el equipo instalado en las estaciones de peajes para verificar su balance y darle paso a su vehículo.

En tanto que el lector de RFID, de acuerdo a datos obtenidos en Internet, es un dispositivo que utiliza ondas de radio para leer y escribir datos en etiquetas de radiofrecuencia sin contacto. El lector capta la respuesta, decodifica la información almacenada y la envía para su procesamiento posterior. Estos lectores pueden ser fijos o móviles y son útiles para la identificación automática de objetos, como en el seguimiento de inventario y el control de acceso.